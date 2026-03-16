X!

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

Suusahüpped
Anže Lanišek, Tomofumi Naito, Antti Aalto
Anže Lanišek, Tomofumi Naito, Antti Aalto Autor/allikas: SCANPIX / via REUTERS
Suusahüpped

Suusahüpete maailmakarikaetapil Oslos võitis pühapäeval jaapanlane Tomofumi Naito (128,7 punkti), kellele järgnesid sloveen Anže Lanišek (128,6) ja soomlane Antti Aalto (127,6).

Holmenkolleni areenil peetud võistlus oli üsna kaootiline, kuna tugevnevad tuuled soosisid varem hüpanud mehi ja teine voor otsustati sootuks ära jätta. See tähendas, et 33-aastane Naito sai oma karjääri esimese võidu.

Varem polnud kogenud jaapanlane isegi pjedestaalile jõudnud, kuid andis tõusvast vormist aimu paar nädalat tagasi Kulmi lennumäel teenitud neljanda kohaga. Detsembris oli ta Klingenthalis kuues.

Samuti jõudis esimese pjedestaalikohani 30-aastane Aalto, kes nädal varem kodusel Lahti mäel oli viinud karjääri parima individuaalse koha viiendani.

Mitmed tippmehed ei suutnud keerutavates oludes oma tasemel hüpet sooritada. Kvalifikatsioonis parim olnud MK-sarja üldvõitja Domen Prevc (Sloveenia) piirdus üheksanda kohaga (118,5). Päev varem samas kohas esimese võidu teeninud šveitslane Gregor Deschwanden oli 38. (100,3).

Esikolmikule järgnesid Naoki Nakamura (Jaapan; 125,2), Niko Kytösaho (Soome; 122,4), Stephan Embacher (Austria; 120,4), Kristoffer Eriksen Sundal (Norra; 119,5) ja Isak Andreas Langmo (Norra; 119,3).

Eesti esindajat lõppvõistlusel polnudki, kuna Artti Aigro sai kvalifikatsioonis nõuetele mittevasta hüppekombinesooni tõttu disklahvi.

Toimetaja: Siim Boikov

