X!

Õed Kaasikud tublidest olümpiatulemustest: eestlase jonnakus aitas

Suusatamine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Suusatamine

Murdmaasuusataja Keidy Kaasiku saavutas Milano Cortina taliolümpial naiste suusamaratonis 13. koha, mis tähistas ühtlasi Eesti koondise parimat tulemust murdmaasuusatamises. Tema õde Kaidy tuli samas võistluses 20. kohale. Õdede sõnul aitas tublide tulemusteni jõuda eestlaslik jonn ja sihikindlus.

Keidy Kaasiku püsis sisuliselt terve sõidu 20 parema seas ning tegi viimasel veel kõva tõusu. "Oli uskumatu, et võistlus nii läks. Olime teineteise üle väga uhked. Üllatasime nii ennast kui ka kõiki teisi – toetajaid, lähedasi ja ka treenerit," rääkis Keidy "Terevisioonis".

"Üllatushetk tuli sellest, et käimasolev hooaeg on olnud pigem kesine, aga suutsime olümpial ehk õigel ajal ja õiges kohas tulemuse ära teha. See on fantastiline," lisas Kaidy.

Kuidas langesid tähed õigele joonele? "Oleme selle nimel trenni teinud. Isegi kui haiged olime, siis ei jätnud jonni. Pingutasime selle nimel, et olümpialt tuleks tulemus," sõnas Keidy. "10 km eraldistardi ja maratoni vahel oli pikk paus. Saime rahulikult trenni teha ja enda rütmi uuesti leida," jätkas Kaidy.

Milano Cortina suusavõistlused peeti eriti raskel rajal, mis pani sportlaste vaimse ja füüsilise vastupidavuse tõsiselt proovile. "Seal võistlemine oli keeruline ja väljakutsuv ilmastikuolude tõttu. Rajad ise olid ka rasked, kurvid ja tõusud olid pikad ning kuskil ei saanud puhata. Pidi kogu aeg peaga töötama," selgitas Keidy. "Kahevõistlejatel mängisid ilmastikuolud rohkem rolli. Meil pigem vedas. Kurvid olid väga väljakutsuvad ja isegi üks olümpiavõitja kukkus," ütles Kaidy.

"Maratonis aitas eestlase jonnakus. Kui mul tuli neljandal ringil üks raske hetk, siis oli vaja see lihtsalt ära kannatada. Mina sõitsin terve võistluse üksinda ja see oli ka väljakutsuv. Viimasel ringil nägin, et Krista Pärmäkoski oli Keidy juurest minu juurde langenud. Tema kättesaamine tegi heameelt," rääkis Kaidy.

Millise pilguga vaatavad õed tagasi taliolümpiale? "Lõppkokkuvõttes oli kõik hea. Hakkasime tasapisi oma sõitudes järjest ülespoole liikuma ja enesetunne läks pärast igat sõitu paremaks. See oli hea märk ja viimasel päeval oli tipphetk."

Pärast olümpiat ei naasnud õed kohe võistlustulle, vaid sattusid hoopis koolipinki. "Tähistasime Vabariigi aastapäeva ja kuna õpime Tartu Ülikoolis kehalist kasvatust ja sporti, siis tuli olümpia järel sammud kooli seada," märkis Kaidy. "Kuna õpime osakoormusega, siis oleme saanud aastate peale ära jaotada oma koormuse ja koolis läheb täitsa kenasti," lisas Keidy.

Tuleval nädalavahetusel osalevad õed Soomes Lahtis toimuval MK-etapil.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

11:59

Trans peab esimesed kodumängud kurikuulsas jalgpallihallis

11:29

TÄNA OTSE | Goidina ja Kaljuvere püüavad lühikavas kõrgeid kohti

10:56

Õed Kaasikud tublidest olümpiatulemustest: eestlase jonnakus aitas

10:50

VAATA OTSE | Kas Eesti kurlingupaar võtab teise võidu? Uuendatud

10:18

Heas hoos Hornets pani pikali ka Celticsi

09:48

Viljandi ja Serviti hankisid võidupunkte

09:11

Vaaksil oli suure lombi taga kehv viskepäev

08:36

Arsenal kasvatas tabeli tipus edu, ManU kaotas kümne mehega Newcastle'ile

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt Uuendatud

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

laskesuusatamine

04.03

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse Uuendatud

03.03

Jakob Kulbin jõudis juunioride MM-il sprindis esikümnesse

02.03

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

jäähoki

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galerii | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

04.03

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

03.03

Galerii | Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

freestyle suusatamine

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

24.02

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

23.02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

kahevõistlus

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

20.02

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11.

suusatamine

10:56

Õed Kaasikud tublidest olümpiatulemustest: eestlase jonnakus aitas

04.03

Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

03.03

Haanja maraton toimub soojakraadide kiuste

03.03

Ralf Kivil jäi MM-il esimesena veerandfinaalist välja, favoriit kukkus

kiiruisutamine

21.02

Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

20.02

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris

20.02

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27.

19.02

Juba MM-iks valmistuv Liiv tulevikust: nüüd võtan aasta korraga

suusahüpped

01.03

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene

28.02

Aigro maandus Kulmi lennumäel 17. kohal

27.02

Aigro pääses soliidse hüppega Austrias põhivõistlusele

26.02

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit

iluuisutamine

11:29

TÄNA OTSE | Goidina ja Kaljuvere püüavad lühikavas kõrgeid kohti

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga Uuendatud

04.03

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

04.03

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

mäesuusatamine

02.03

Kaks olümpiakulda võitnud Brignone tõmbas hooajale joone alla

01.03

Sofia Goggia astus tubli sammu kristallgloobuse suunas

28.02

Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

28.02

Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

jääkeegel

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt Uuendatud

25.02

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

22.02

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

22.02

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

lumelauasõit

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

15.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo