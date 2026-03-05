Õed Kaasikud tublidest olümpiatulemustest: eestlase jonnakus aitas

Keidy Kaasiku püsis sisuliselt terve sõidu 20 parema seas ning tegi viimasel veel kõva tõusu. "Oli uskumatu, et võistlus nii läks. Olime teineteise üle väga uhked. Üllatasime nii ennast kui ka kõiki teisi – toetajaid, lähedasi ja ka treenerit," rääkis Keidy "Terevisioonis".

"Üllatushetk tuli sellest, et käimasolev hooaeg on olnud pigem kesine, aga suutsime olümpial ehk õigel ajal ja õiges kohas tulemuse ära teha. See on fantastiline," lisas Kaidy.

Kuidas langesid tähed õigele joonele? "Oleme selle nimel trenni teinud. Isegi kui haiged olime, siis ei jätnud jonni. Pingutasime selle nimel, et olümpialt tuleks tulemus," sõnas Keidy. "10 km eraldistardi ja maratoni vahel oli pikk paus. Saime rahulikult trenni teha ja enda rütmi uuesti leida," jätkas Kaidy.

Milano Cortina suusavõistlused peeti eriti raskel rajal, mis pani sportlaste vaimse ja füüsilise vastupidavuse tõsiselt proovile. "Seal võistlemine oli keeruline ja väljakutsuv ilmastikuolude tõttu. Rajad ise olid ka rasked, kurvid ja tõusud olid pikad ning kuskil ei saanud puhata. Pidi kogu aeg peaga töötama," selgitas Keidy. "Kahevõistlejatel mängisid ilmastikuolud rohkem rolli. Meil pigem vedas. Kurvid olid väga väljakutsuvad ja isegi üks olümpiavõitja kukkus," ütles Kaidy.

"Maratonis aitas eestlase jonnakus. Kui mul tuli neljandal ringil üks raske hetk, siis oli vaja see lihtsalt ära kannatada. Mina sõitsin terve võistluse üksinda ja see oli ka väljakutsuv. Viimasel ringil nägin, et Krista Pärmäkoski oli Keidy juurest minu juurde langenud. Tema kättesaamine tegi heameelt," rääkis Kaidy.

Millise pilguga vaatavad õed tagasi taliolümpiale? "Lõppkokkuvõttes oli kõik hea. Hakkasime tasapisi oma sõitudes järjest ülespoole liikuma ja enesetunne läks pärast igat sõitu paremaks. See oli hea märk ja viimasel päeval oli tipphetk."

Pärast olümpiat ei naasnud õed kohe võistlustulle, vaid sattusid hoopis koolipinki. "Tähistasime Vabariigi aastapäeva ja kuna õpime Tartu Ülikoolis kehalist kasvatust ja sporti, siis tuli olümpia järel sammud kooli seada," märkis Kaidy. "Kuna õpime osakoormusega, siis oleme saanud aastate peale ära jaotada oma koormuse ja koolis läheb täitsa kenasti," lisas Keidy.

Tuleval nädalavahetusel osalevad õed Soomes Lahtis toimuval MK-etapil.