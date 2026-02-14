X!

VIDEO | Anderssoni dramaatiline kukkumine rikkus favoriit Rootsi kullašansid

Foto: ERR
Milano Cortina olümpia murdmaasuusatamise naiste teatesõidu kõige pöördelisem moment juhtus teise vahetuse lõpus, kui rootslanna Ebba Andersson kukkus ja lõhkus suusa.

Rootsi läks naiste teatesõidule vastu suure favoriidina. Linn Svahn tegigi esimeses vahetuses hea sõidu ja ulatas mõttelisel teatepulga Anderssonile mõned sekundid enne teisi.

Paraku püüdis norralanna Astrid Öyre Slind ta peagi kinni ja kohe kukkus Andersson esimest korda. Sellest tekkis umbes kümnesekundiline vahe, aga oma vahetuse lõpus kukkus Andersson veel korra ja juba dramaatilisemalt.

Selle käigus läks katki ka rootslanna suusk ja kuna kohe polnud uut suuska võtta, pidi Andersson mõnda aega ühel suusal liipama. Lõpuks sai ta ka teise sõiduvahendi, aga andis kokkuvõttes teate üle alles kaheksandana ja enam kui minut pärast Norrat.

Frida Karlsson ja Jonna Sundling suutsid järgnevate vahetuste kindlustada Rootsile küll hõbeda, aga kõige kirkamast autasust jaäid suurfavoriidid laupäeval siiski ilma.

Toimetaja: Siim Boikov

