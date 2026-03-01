X!

Weng võidutses rootslaste koduõuel

Suusatamine
Heidi Weng
Heidi Weng Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Suusatamine

Murdmaasuusatamise maailmakarikaetapil Falunis võitis naiste 10+10 km suusavahetusega sõidu norralanna Heidi Weng (54.42,28), kes edestas vaid ühe kümnendikuga ameeriklannat Jessie Digginsit.

Seejuures võitis Weng viimati MK-etapi enam kui neli aastat tagasi, kui hooajal 2021/2022 õnnestus võita üks Tour de Ski etapp. Suusavahetusega sõidu eelmisest täistabamusest on aga möödas pea kümme aastat.

Wengi ja 89. korda MK-sarjas pjedestaalile jõudnud Digginsi järel lõpetas kolmandana kodupubliku lootus ja Milano Cortina olümpiasangar Frida Karlsson, kes kaotas norralannale 0,9 sekundiga.

Kaheksa hulka jõudsid Rootsi suusamekas ka Linn Svahn (Rootsi; +11,3), Darja Neprjajeva (+15,3), Kristin Austgulen Fosnäs (Norra; +38,1), Nadja Käin (Šveits; +46,3) ja Moa Ilar (Rootsi; +47,0).

Eesti suusatajad rajal ei käinud.

Murdmaasuusatamise MK-sari jätkub nädala pärast Lahti etapiga.

Toimetaja: Siim Boikov

