Prahas üldvõidu saavutanud Kiivikas teenis profikaardi

Eesti kulturismi- ja fitnessisportlased avasid laupäeval, 12. septembril sügisese võistlushooaja Tšehhis toimunud IFBB Diamond Cup etapil. Võistluspäeva suurima üllatuse pakkus Christin-Amani Kiivikas, kes võitis bikinifitnessis nii oma pikkuskategooria kui ka absoluutkategooria ning teenis ühtlasi IFBB profikaardi.

Kiivikas võistles esmalt oma fit-model kategoorias, kus saavutas kolmanda koha. Üle mitme aasta otsustas ta aga taas proovida jõudu ka bikinifitnessis ning tegi seda väga edukalt – kategoorias bikinifitness kuni 169 cm tuli esikoht.

Sellega polnud tema võistluspäev veel lõppenud. Kategooriavõit viis ta bikinifitnessi absoluutvõidu võistlusele, kus lähevad vastamisi erinevate pikkuskategooriate võitjad. Kiivikas võidutses ka selles arvestuses ning teenis sellega IFBB profikaardi.

Eesti sportlastest jõudis poodiumile ka Anni Tomson, kes saavutas naiste bodyfitnessis kuni 163 cm kolmanda koha. Semi-Pro Masters bodyfitnessis tuli Tomson neljandale kohale. Ramil Lipp võistles Prahas koguni kolmes arvestuses. Meeste klassikalises kulturismis saavutas ta neljanda koha, Semi-Pro Masters Classic Bodybuilding Open kategoorias kolmanda koha ning Posing Art kategoorias võitis esikoha. Sirli Erik saavutas naiste fit-model kategoorias kümnenda koha. Semi-Pro Masters bikinifitnessis tal seekord finaali pääseda ei õnnestunud.

IFBB Diamond Cup Prague tähistas Eesti sportlaste jaoks rahvusvahelise sügishooaja algust. Järgmisel nädalal jätkub võistlushooaeg Põhjamaade meistrivõistlustel Soomes.