Tiitlikaitsja Thun kaotas nii kapteni kui mängu

Viimati augusti lõpus ehk kolm mängu tagasi võidurõõmu tundnud Thun võõrustas kaheksandas voorus Maksim Paskotši endist koduklubi Grasshoppersit. Kohtumise otsustasid külaliste 23. minuti värav ja võõrustajate kaptenist keskkaitsja Marco Bürki 38. minuti punane kaart, mistõttu pidi Thun kogu teise poolaja vähemuses tegutsema, vahendab Soccernet.ee.

Ka 71. minutil vahetusest sekkunud Eesti meeste koondise poolkaitsja Mattias Käit ei suutnud Thuni kaotusseisust välja tirida. Hiljuti Thuniga käed löönud teine Eesti koondislane Patrik Kristal jälgis kohtumist pingilt ning ootab tänaseni oma debüüti.

Seni seitse mängu pidanud Thun on kogunud kaks võitu, ühe viigi ja neli kaotust. Seitsme punktiga leitakse end 12 meeskonna konkurentsist üles seitsmendalt kohalt. Uues voorus minnakse vastamisi Thomas Häberli endise tööandja Servette'iga.

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