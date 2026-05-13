Heidi Weng lõpetab järgmisel aastal karjääri

Heidi Weng
Norra murdmaasuusataja Heidi Weng avaldas, et järgmine hooaeg jääb talle tipptasemel suusatamises viimaseks.

"Mulle meeldivad võistlused ja treeningud, aga asjade pakkimine ja kodunt eemal olemine muutub aasta-aastalt aina raskemaks," tunnistas ta intervjuus kohalikule telekanalile TV2. "Jah, see saab olema mu viimane aasta."

34-aastane Weng jättis selja taha eduka olümpiahooaja, kus ta võitis Milano Cortina mängudel täiskomplekti medaleid: hõbeda 50 km ühisstardist sõidus, pronksi suusavahetusega sõidus ja koos koondisekaaslastega karjääri esimese olümpiakulla teatesõidus.

Lisaks on Wengil 11 medalit maailmameistrivõistlustelt, neist neli individuaalset (kolm hõbedat ja üks pronks). 2017. ja 2018. aastal krooniti ta aga nii murdmaasuusatamise MK-sarja kui ka Tour de Ski üldvõitjaks.

Weng vihjas, et spordile päris selga ta ei pööra. "Mõned suusad saavad asendatud jooksutossudega," teatas ta.

Hiljuti osales olümpiasportlane jooksuvõistlusel Oslos, kus sai endise koondisekaaslase Therese Johaugi järel teise koha.

Järgmise suusahooaja kulminatsioon on aga Rootsi suusamekas Falunis toimuv MM.

Toimetaja: Siim Boikov

