TÄNA OTSEBLOGI | Kas võrkpallikoondis saab Taanist jagu?

Eesti alustas turniiri võitlusliku mänguga Serbia vastu, kuid lõpuks tuli siiski tunnistada serblaste 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22) paremust. Taani kaotas avamängus kindlalt 0:3 võõrustajale Soomele, kuid laupäeval alistasid nad kindlalt 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) Hollandi.

Eesti senisest seitsmest EM-ist parim tulemus on olnud 11. koht, Taani on varem EM-finaalturniirile pääsenud viiel korral ja parimal juhul saadi 12. koht.

Omavahel on Eesti ja Taani kohtunud kolmel korral ja seni on taanlastele loovutatud vaid üks geim – 2013. aastal mängiti MM-valikmängus, kus Eesti võitis 3:0 ning 2015. aastal kohtuti Euroopa liigas, kus Eesti võitis avamängu 3:0 ja korduskohtumise 3:1.

"Taani avamäng EM-finaalturniiril Soomega oli selline, et Soome ei andnud neile mitte kuskilt midagi. Mis tähendab, et seal on väga korrektne blokk, väga võitluslik kaitse, vahet pole, kes platsi peal. Taanlastel oli äärmiselt raske skoorida. Sellepärast oli Soome ülekaal ilmne. Taani ei mänginud kogu oma potentsiaali välja," rääkis Eesti koondise peatreener Alar Rikberg reede õhtul. "Taanlastel oli enne EM-i väidetavalt ligi kümnel mehel toidumürgitusega probleeme. Iga päevaga läheb meestel seis paremaks. Taanist saan parema pildi ette homme (laupäeval – toim), kui nad mängivad oma teise mängu."

"Olen pärast sellist maratonlahingut ikkagi väga rahul graafikuga, et meil on homme vaba päev. Ja vaatame targalt, kes läheb pallisaali, kes teeb jõusaali. Kõik pilgud on suunatud puhtalt sellele, et olla kõige paremal viisil valmis Taaniks," jätkas Rikberg. "Praegu ei mõtle pikale turniirile, fookus on ainult üks – järgmine mäng."