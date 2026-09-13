TÄNA OTSE | USA ja Prantsusmaa selgitavad naiste korvpalli maailmameistri

Pühapäeval peetakse Berliinis toimuvatel korvpalli naiste maailmameistrivõistlustel medalimängud, finaalis lähevad vastamisi 11-kordne maailmameister USA ja kahekordne Euroopa meister Prantsusmaa. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.45, kommenteerivad Anu Säärits ja Janne Schasmin.

Prantsusmaa naised läbisid B-grupi täiseduga, alistades kindlalt Ungari, Lõuna-Korea ja Nigeeria. Seejuures ei andnud prantslannad vastastele armu ning viskasid kokku vastastest 127 punkti rohkem. Veerandfinaalis alistasid nad Hiina 29 punktiga ning poolfinaalis Saksamaa 22 silmaga.

Finaalis ootab ees aga täiesti teine katsumus, sest teisel pool väljakut seisavad korvpalli sünnimaa esindajad. USA naised on tulnud maailmameistriks viimasel neljal turniiril ning võitnud viimasest 12 MM-ist üheksa. Tänavusel turniiril alistati D-grupis Hiina, Itaalia ja Tšehhi, kuid kohtumine itaallannadega läks otsustavatele hetkedele. Ameeriklannad tulid sellest mängust siiski võitjatena välja ning alistasid veerandfinaalis Ungari lausa 52 punktiga. Poolfinaalis andis Hispaania USA-le tubli lahingu, aga ameeriklannad võitsid kümne punktiga ning tagasid koha finaalis.

Nagu ikka, on USA naiskond kogunud kokku maailma parimad mängijad. Kõik 12 MM-il mängivat naist mängivad klubikorvpalli WNBA-s, resultatiivseimaks mängijaks on kerkinud turniiril Las Vegas Acesi taganaine Jackie Young, aga suure panuse on andnud ka New York Liberty täht Breanna Stewart, Minnesota Lynxi äär Napheesa Collier ja Dallas Wingsi mängujuht Paige Bueckers.

Jean-Aime Toupane juhendatav Prantsusmaa koondise eest on teinud suurepärase turniiri Gabby Williams, kes on viies mängus kogunud keskmiselt 18,4 punkti, 5,2 lauapalli, 3,4 resultatiivset söötu ja 2,8 vaheltlõiget. Marine Johannes on visanud keskmiselt 15,8 punkti ja lisanud 3,4 korvisöötu. Suur osa Prantsusmaa koondisest mängib samuti WNBA-s, neli mängijat mängivad Euroopa liigades.

Enne finaali toimub ka pronksimäng, milles lähevad vastamisi Hispaania ja Saksamaa.