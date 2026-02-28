X!

Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

Mäesuusatamine
Emma Aicher.
Emma Aicher. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Mäesuusatamine

Andorras Soldeus toimuval mäesuusatamise MK-etapil teenis naiste ülisuurslaalomis võidu sakslanna Emma Aicher.

Aicher näitas kiireimat minekut kahes esimeses sektoris ja edestas kokkuvõttes teiseks tulnud uusmeremaalannat Alice Robinsoni 0,88 sekundiga. 22-aastasest sakslannast sai käimasoleval hooajal esimene naine, kes suutnud võita mitu ülisuurslaalomi võistlust.

Reedeses kiirlaskumises võidutsenud šveitslanna Corinne Suter kaotas võitjale 0,98 sekundiga ja hõivas pjedestaali madalaima astme. Tema järel mahtusid kuue parema sekka tšehhitar Ester Ledecka (+1,14), norralanna Kajsa Vickhoff Lie (+1,17) ja itaallanna Sofia Goffia (+1,32). Värske olümpiavõitja Federica Brignone sai 37 lõpetanu seas 15. koha (+2,17).

Goggia hoiab jätkuvalt ülisuurslaalomi punktiarvestuses esikohta, olles kogunud 320 punkti, kuid vahe Robinsoniga vähenes 20 punktile. Aicher hoiab 224 punktiga kolmandat kohta.

Pühapäeval sõidetakse Soldeus uuesti ülisuurslaalomit.

Toimetaja: Henrik Laever

