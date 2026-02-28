Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

Reedeses kiirlaskumises võidutsenud šveitslanna Corinne Suter kaotas võitjale 0,98 sekundiga ja hõivas pjedestaali madalaima astme. Tema järel mahtusid kuue parema sekka tšehhitar Ester Ledecka (+1,14), norralanna Kajsa Vickhoff Lie (+1,17) ja itaallanna Sofia Goffia (+1,32). Värske olümpiavõitja Federica Brignone sai 37 lõpetanu seas 15. koha (+2,17).

Aicher näitas kiireimat minekut kahes esimeses sektoris ja edestas kokkuvõttes teiseks tulnud uusmeremaalannat Alice Robinsoni 0,88 sekundiga. 22-aastasest sakslannast sai käimasoleval hooajal esimene naine, kes suutnud võita mitu ülisuurslaalomi võistlust.

