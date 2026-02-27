Suter teenis Andorras kolm aastat kestnud ootuse järel taas MK-etapivõidu

Pekingis kiirlaskumise olümpiavõitjaks kroonitud Suter teenis MK-etapil võidu viimati 2022. aasta detsembris, kiirlaskumises teenis ta MK-sarja raames esikoha viimati enam kui neli aastat tagasi Garmisch-Partenkirchenis.

Reedel läbis 31-aastane šveitslanna raja ajaga 1.31,62 ja edestas teiseks tulnud austerlannat Nina Ortliebi 0,11 ja itaallannat Sofia Goggiat 0,24 sekundiga.

"Ma ei tea ühtegi tüdrukut, kellele ei meeldiks siin suusatada. See on nii hea nõlv, aga pead siin algusest lõpuni ilma ühegi veata laskuma. Kui kuskil natuke aega kaotad, on väga raske taas kiirus leida," ütles Suter.

Sarnaselt Suterile lõpetas pika põua teiseks tulnud Ortlieb, kes mahtus MK-sarja pjedestaalile viimati 2023. aasta märtsis Kvitfjelli ülisuurslaalomis.