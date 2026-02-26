X!

Kaks olümpiakulda ei muutnud Frida Karlssoni meelt

Suusatamine
Frida Karlsson.
Frida Karlsson. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusatamine

Rootsi suusatäht Frida Karlsson kinnitas, et kavatseb jätkuvalt taanduda tippspordist 2027. aasta Faluni suusaalade MM-i järel.

Milano Cortina taliolümpial Rootsi koondise edukaima sportlasena kaks kuldmedalit ja ühe hõbeda võitnud Karlsson rääkis juba paar aastat tagasi, et soovib oma sportlaskarjääri lõpetada 2027. aastal ning äsja võidetud olümpiakullad ei ole tema meelt muutnud.

"On aeg kirjutada minu muinasjutule lõpp," ütles Karlsson Rootsi telesaates Skavlan & Sverige, vahendab Expressen. "Ma ei kahetse, et kunagi tegin sellise avalduse. Olen öelnud, et lõpetan siis karjääri ja nii lähebki. Ma ärritun veidi, kui inimesed ütlevad mulle, et ma ei saa lõpetada. Ma teen, mida ma tahan!".

Sportlaskarjääri viimasel aastal kavatseb Karlsson eelkõige elada hetkes. "Vaimselt ma ei taha karjääri lõpetamist enesestmõistetavaks pidada. Soovin järelejäänud aega maksimaalselt ära kasutada."

Kahekordne olümpiavõitja meenutas ka naljakat seika olümpiamängude eel, kui ta šokeeris Itaalia mägedes treeninglaagris olles Norra suusatippe Johannes Hösflot Kläbot ja Emil Iverseni.

"Üks päev ütlesin neile, et lähen koju veini jooma. Minu jaoks on see tavapärane, joon veini toidu kõrvale. Aga nemad olid sellest väga šokeeritud. Nad ei uskunud, et see on tõsi," rääkis Karlsson. "Nemad läksid koju hoopis brokolit sööma ja kombuchat jooma," lisas ta.

26-aastane Karlsson võitis Milano Cortina mängudel kuldmedali suusavahetusega sõidus ja eraldistardist vabatehnikasõidus ning teenis hõbeda naiste teatesõidus.

Toimetaja: Henrik Laever

sport.err.ee värsked uudised

20:10

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

19:44

Lajal pidi tunnistama tuttava prantslase paremust

19:05

Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali Uuendatud

19:00

Kaks olümpiakulda ei muutnud Frida Karlssoni meelt

18:27

Rikberg ootab Lätis vastastelt kiiret mängu

17:46

Põlvemure lükkab Paalbergi debüüti edasi

17:07

Teisena asetatud Glinka kaotas teises ringis

16:44

Quenneville jõudis teise treenerina NHL-is 1000. võiduni

16:13

Mistra jätkab naiste meistriliigas võitmatuna

15:46

Kümme individuaalset pjedestaalikohta hõivanud laskesuusataja astub kõrvale

laskesuusatamine

15:46

Kümme individuaalset pjedestaalikohta hõivanud laskesuusataja astub kõrvale

10:23

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

24.02

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil

23.02

Otepää teeb laskesuusatamise MK-etapiks viimaseid ettevalmistusi

jäähoki

16:44

Quenneville jõudis teise treenerina NHL-is 1000. võiduni

15:06

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

12:37

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

25.02

Panter sai Riia tippklubilt selgelt lüüa: me ei suutnud mänguks valmis olla

freestyle suusatamine

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

24.02

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

23.02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

kahevõistlus

20.02

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11.

19.02

OM-ilt isikliku võidu kaasa võtnud Ilves: olen Ruuberti üle väga uhke!

17.02

Tasane: Ilves tegi superhead hüpped, aga tõusud jäid tema jaoks raskeks

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha

suusatamine

20:10

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

19:00

Kaks olümpiakulda ei muutnud Frida Karlssoni meelt

09:41

Suusasangar Kläbot oodatakse profiratturite sekka

24.02

Rootsi koondis pani kokku aegade edukaima taliolümpia

kiiruisutamine

21.02

Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

20.02

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris

20.02

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27.

19.02

Juba MM-iks valmistuv Liiv tulevikust: nüüd võtan aasta korraga

suusahüpped

15:28

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit Uuendatud

16.02

Aigro ja Vagul said paarisvõistlusel 13. koha, viimane voor tühistati

16.02

Aigro: kahjuks jäid meil mõned meetrid puudu

16.02

Norra suusahüppaja teenis Milano Cortina mängudel ka teise kulla

iluuisutamine

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

21.02

Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

21.02

Levandi teenis kodusel võistlusel esikoha, Langerbaur teine

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

mäesuusatamine

23.02

Vonn oleks peaaegu jala kaotanud: see tuleb üks pikk teekond

20.02

Kodumaale jõudnud Vonn heitis viiendat korda operatsioonilauale

18.02

Mikaela Shiffrin tuli slaalomis kahekordseks olümpiavõitjaks

16.02

Tormis Laine õde: isegi telekat on keeruline tööle panna

jääkeegel

25.02

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

22.02

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

22.02

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

21.02

Lill: me oleks kümme asja saanud teistmoodi teha, aga oleme uhked

lumelauasõit

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

13.02

Teder ajaloolisest olümpiadebüüdist: olen enda üle väga uhke

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo