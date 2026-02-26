Kaks olümpiakulda ei muutnud Frida Karlssoni meelt

Milano Cortina taliolümpial Rootsi koondise edukaima sportlasena kaks kuldmedalit ja ühe hõbeda võitnud Karlsson rääkis juba paar aastat tagasi, et soovib oma sportlaskarjääri lõpetada 2027. aastal ning äsja võidetud olümpiakullad ei ole tema meelt muutnud.

"On aeg kirjutada minu muinasjutule lõpp," ütles Karlsson Rootsi telesaates Skavlan & Sverige, vahendab Expressen. "Ma ei kahetse, et kunagi tegin sellise avalduse. Olen öelnud, et lõpetan siis karjääri ja nii lähebki. Ma ärritun veidi, kui inimesed ütlevad mulle, et ma ei saa lõpetada. Ma teen, mida ma tahan!".

Sportlaskarjääri viimasel aastal kavatseb Karlsson eelkõige elada hetkes. "Vaimselt ma ei taha karjääri lõpetamist enesestmõistetavaks pidada. Soovin järelejäänud aega maksimaalselt ära kasutada."

Kahekordne olümpiavõitja meenutas ka naljakat seika olümpiamängude eel, kui ta šokeeris Itaalia mägedes treeninglaagris olles Norra suusatippe Johannes Hösflot Kläbot ja Emil Iverseni.

"Üks päev ütlesin neile, et lähen koju veini jooma. Minu jaoks on see tavapärane, joon veini toidu kõrvale. Aga nemad olid sellest väga šokeeritud. Nad ei uskunud, et see on tõsi," rääkis Karlsson. "Nemad läksid koju hoopis brokolit sööma ja kombuchat jooma," lisas ta.

26-aastane Karlsson võitis Milano Cortina mängudel kuldmedali suusavahetusega sõidus ja eraldistardist vabatehnikasõidus ning teenis hõbeda naiste teatesõidus.