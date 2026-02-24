Rootsi koondis pani kokku aegade edukaima taliolümpia

Kui Soome tegi Milano Cortina mängudel medalisaagi poolest oma ühe tagasihoidlikuma olümpia, siis naaber Rootsi jaoks läksid võistlused suurepäraselt.

Rootsi koondis teenis kaheksa kulda, kuus hõbedat ja neli pronksi ehk kokku teeniti 18 medalit. Summa oli sama, mis nelja aasta eest Pekingis, aga siis oli jaotus tiba kehvem: kaheksa kulda, viis hõbedat ja viis pronksi.

18 medalit on ka maksimum, mis Rootsi on taliolümpialt teeninud. Suvel saadi viimati rohkem 1984. aastal Los Angeleses, kui teeniti 19 medalit, aga neist vaid kaks olid kullad. Rohkem kui kaheksa kulda sai Rootsi viimati 1952. aastal Helsingis - 12.

"Ma olen nii uhke kogu koondise ja juhtide üle," sõnas Rootsi olümpiakoondise juht Fredrik Joulamo. "See on väga hea kinnitus, et Rootsi talisport on kõige kõrgema rahvusvahelisel tasemel."

Lõviosa Rootsi heast tulemusest peitub naismurdmaasuusatajate esituses: kamba peale teeniti viis kulda, neli hõbedat ja üks pronks. Individuaalses klassikasprindis hõivati kogu pjedestaal: võitis Linn Svahn, teiseks tuli Jonna Sundling ja kolmandaks Maja Dahlqvist.

Kõige kõrgemale kohale jõudsid ka Isabella ja Rasmus Wrana segapaaride kurlingus ja Martin Ponsiluoma laskesuusatamise meeste jälitussõidus. Edukaim sportlane oli siiski kahe kulla ja ühe hõbedaga murdmaasuusataja Frida Karlsson.