X!

Rootsi koondis pani kokku aegade edukaima taliolümpia

OM2026
Jonna Sundling, Linn Svahn ja Maja Dahlqvist
Jonna Sundling, Linn Svahn ja Maja Dahlqvist Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
OM2026

Kui Soome tegi Milano Cortina mängudel medalisaagi poolest oma ühe tagasihoidlikuma olümpia, siis naaber Rootsi jaoks läksid võistlused suurepäraselt.

Rootsi koondis teenis kaheksa kulda, kuus hõbedat ja neli pronksi ehk kokku teeniti 18 medalit. Summa oli sama, mis nelja aasta eest Pekingis, aga siis oli jaotus tiba kehvem: kaheksa kulda, viis hõbedat ja viis pronksi.

18 medalit on ka maksimum, mis Rootsi on taliolümpialt teeninud. Suvel saadi viimati rohkem 1984. aastal Los Angeleses, kui teeniti 19 medalit, aga neist vaid kaks olid kullad. Rohkem kui kaheksa kulda sai Rootsi viimati 1952. aastal Helsingis - 12.

"Ma olen nii uhke kogu koondise ja juhtide üle," sõnas Rootsi olümpiakoondise juht Fredrik Joulamo. "See on väga hea kinnitus, et Rootsi talisport on kõige kõrgema rahvusvahelisel tasemel."

Lõviosa Rootsi heast tulemusest peitub naismurdmaasuusatajate esituses: kamba peale teeniti viis kulda, neli hõbedat ja üks pronks. Individuaalses klassikasprindis hõivati kogu pjedestaal: võitis Linn Svahn, teiseks tuli Jonna Sundling ja kolmandaks Maja Dahlqvist.

Kõige kõrgemale kohale jõudsid ka Isabella ja Rasmus Wrana segapaaride kurlingus ja Martin Ponsiluoma laskesuusatamise meeste jälitussõidus. Edukaim sportlane oli siiski kahe kulla ja ühe hõbedaga murdmaasuusataja Frida Karlsson.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

olümpiauudised

18:41

Rootsi koondis pani kokku aegade edukaima taliolümpia

17:23

Soome tahab pärast üht kehvemat olümpiat naabritele järele jõuda

14:34

Kläbo ei saanud OM-i eel kuid kihlatuga koos olla: lõpuks on karantiin läbi!

13:27

KUULA | "Võimla" võttis Milano Cortina OM-i kokku Tõnis Niinemetsaga Uuendatud

23.02

VIDEO | Milano Cortina taliolümpiamängud said väärika lõpu

23.02

Tohver: kuidas potentsiaali medaliks realiseerida?

23.02

Vonn oleks peaaegu jala kaotanud: see tuleb üks pikk teekond

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

sport.err.ee värsked uudised

18:41

Rootsi koondis pani kokku aegade edukaima taliolümpia

18:07

Inter rebib end konkurentidest üha kaugemale

17:49

PSG jalgpallur Hakimi peab ilmuma kohtu ette süüdistatuna vägistamises

17:23

Soome tahab pärast üht kehvemat olümpiat naabritele järele jõuda

16:49

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil

16:08

Maailmameister Zhao võitis mõne nädala jooksul juba teise profiturniiri

15:50

Pärnu rannatennise ITF-i turniiridel jäid esikohad Eestisse

15:05

Šeško sekkus taas pingilt väravaga ja ManU kindlustas neljandat kohta

14:34

Kläbo ei saanud OM-i eel kuid kihlatuga koos olla: lõpuks on karantiin läbi!

13:51

Soosik alustab võrkpalli naiste meistriliiga veerandfinaalseeriat

13:27

KUULA | "Võimla" võttis Milano Cortina OM-i kokku Tõnis Niinemetsaga Uuendatud

13:25

Rahutused MM-i korraldajalinnas on FIFA murelikuks muutnud

12:18

De Minaur piirdus Mehhikos ühe mänguga, Draper lõpetas pika vigastuspausi

11:46

Spurs alistas NBA tippude vastasseisus Pistonsi

11:08

Drelli koduklubi lõi hooaja lõpuni käed kunagise NBA draft'i teise valikuga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo