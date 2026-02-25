Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

Sildaru rääkis, et Eestis on olnud tihedad ajad, aga inimeste toetus läheb väga korda. "Eks puhata saab ka, aga on tegusad ajad olnud," sõnas ta.

Olümpiamedal ja president Alar Kariselt saadud riiklik teenetemärk on praegu kodus laua peal. "On küsitud, kas on koht leitud, aga vastus on, et veel pole. Pole jõudnud veel sellega tegeleda. Teenetemärk tuli ka ootamatult, ei osanud ette kujutada, et selline võimalus üldse on," rääkis Sildaru.

Puhkamiseks väga palju aega ei ole, sest konkurendid ei maga. "Plaan on ikka jätkata. Sporti tehakse selleks, et meeldib ja mulle meeldib teha," vastas ta. "Ära lendame uuesti pühapäeval, Alpidesse. Esmaspäeval oleme uuesti mäe peal," ütles ta. "Meie ala kogu aeg areneb, kõik proovivad välja mõelda järgmise sammu, kus saaks paremini."

Sportlane ja treenerist isa Tõnis on juba sihiku 2030. aasta Prantsuse alpide olümpiale suunanud, aga plaan on pikaajalisem. "Kindlasti mitte ainult järgmine, loodetavasti on mõni olümpia pärast seda ka võimalik teha," ütles Henry Sildaru.