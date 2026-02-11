Ameeriklannad saavutasid favoriidi eksimuse järel kaksikvõidu

Nii kvalifikatsioonis kui ka finaali esimeses voorus näitas parimat minekut austraallanna Jakara Anthony, kes on Pekingi olümpiavõitja ja ala viimase nelja aasta valitseja. Paraku otsustaval hetkel tema sooritus ebaõnnestus ja see tähendas vaid kaheksandat kohta (60,81).

Ühtlasi tähendab see, et alates ala lisamisest olümpiakavva 1992. aastal Albertville'is pole veel ükski naine oma tiitlit korrata suutnud.

20-aastase Lemley esikoht oli kindlasti üllatus. Tegemist oli küll nii noorte olümpia võitja kui ka juunioride maailmameistriga, aga täiskasvanute konkurentsis tal võrreldavad tiitlid puudusid.

Lemley ja Kaufi järel pronksile tulnud Laffont kogus küll sama punktisumma, mis jaapanlanna Hinako Tomitaka, aga medali otsustamisel sai määravaks paremus pööretel teenitud hinde osas. Laffont sai ühtlasi oma teise olümpiamedali pärast kulda 2018. aastal PyeongChangis.

Neljapäeval, 12. veebruaril on kavas küngaslaskumine ka meestele.