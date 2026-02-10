X!

Tartu Maraton toimub täies pikkuses originaalrajal

Suusatamine
Tartu maratoni rajaolud 7. veebruaril
Tartu maratoni rajaolud 7. veebruaril Autor/allikas: Indrek Kelk
Suusatamine

Tartu maratoni korraldusmeeskond kinnitas teisipäeval, et 52. Tartu maraton sõidetakse Otepää-Elva vahelisel trassil.

Nädalavahetusel toimuva Tartu maratoni korraldajad on viimastel nädalatel võistlusraja üle muret tundnud, sest vähene lumi on lubanud rajahooldust tavapärasest vähem.

"Palu-Elva lõigul on lumekate kõige õhem, seetõttu käisin seda rajaosa veel nädalavahetusel kontrollimas. Möödunud päevadel sadanud lumelisa oli abiks ning praegu lubatakse lumesadu ka maratoninädala lõpuks. Täna hommikul oli kohal ka rajameister ja kinnitan, et kõiki maratoni distantse saab korraldada originaalrajal," selgitas peakorraldaja Indrek Kelk.

Rada on täies pikkuses suusatatav, klassikajälg on mõlemas servas sees ja kokku pressitud lumekihi paksus raja põhjas kuni 4 cm, valdavalt 2-3 cm. Vabatehnika rada on heas seisus, kuid mõnes kohas tuleb sõita avatud silmadega.

Tartu Maratoni rajameister Assar Kütt on viimase nädala jooksul katsetanud erineva kergema rajahooldustehnika abil klassikajälje tõmbamist, et vältida suure rajatraktori kasutamist, mida praegused lumeolud ei soosi. Edasine radade ettevalmistus sõltub ilmaoludest ning täpsustub jooksvalt nädala lõpuks. Enne lumesadu rajahooldust teha ei ole plaanis ning vajadusel veame lisalund rajalõikudele, mis seda vajavad.

Korraldusmeeskond on valmis ka suuremaks lumelisaks, mis võib tekitada erakorralise rajahoolduse või parklate puhastamise vajaduse. Kui juurde sajab 10 cm lisalund, on praeguste temperatuuridega võimalik teha korralik klassikarada.

52. Tartu Maraton peetakse 14. - 15. veebruaril. Laupäeval toimuvad Tartus Tähtvere Spordipargis lastesõidud, Arulast antakse stardid nii vintage, vabatehnika kui ka teatesõitudele. Pühapäeval toimuvad klassikasõidud - 63 km põhidistants algusega Tehvandilt ning 31 km sõit stardiga Arulast.

Lisainfot leiab Tartu maratoni kodulehelt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

sport.err.ee värsked uudised

21:44

Suusahüpete segavõistkondade võistlusel Sloveenia vastu ei saadud Uuendatud

21:19

VIDEO | Külmaverelised rootslased teenisid otsustava viskega olümpiavõidu

20:55

Rootsi kurlingupaar võttis viimase kiviga ameeriklastelt kulla Uuendatud

20:41

Lilender: näeme meesüksiksõitjatelt kaht saltot

20:20

VAATA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas? Uuendatud

20:02

Mihkels jäi Omaani velotuuri neljandal etapil esikümne ukse taha

19:17

USA uisukoondis on Selevko tiiva alla võtnud: ta käib igal pool koos meiega

18:58

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

18:32

Itaalia kurlingupaar sai pronksimängus Suurbritanniast jagu

17:56

Tartu Maraton toimub täies pikkuses originaalrajal

laskesuusatamine

17:01

Kehva: OM-debüüdil viimasesse tiiru nullidega tulla oli päris lahe!

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

08.02

Ermits: matemaatika oli lihtne, seal polnud enam mitte midagi teha

08.02

OM-i esimene laskesuusakuld läks prantslastele, Eesti segateatesõidus 15.

jäähoki

09.02

GALERIID | Narva PSK pikendas koduses hokiliigas võiduseeriat

09.02

Itaalia jäähokinaiskond pesi 20 aasta taguse pleki maha

06.02

Kanada hokikoondis pidi tegema koosseisus kaks muudatust

05.02

Hokikulda ihkav USA naiskond alustas olümpiaturniiri võiduga

freestyle suusatamine

14:59

Kahekordne pargisõidu maailmameister Ruud sai kaela ka olümpiakulla Uuendatud

09.02

Gremaud sai teist olümpiat järjest Gust jagu

07.02

Sorokin: Henry Sildaru on maailma tipu lähedal

07.02

Henry Sildaru: täna ei läinud nii nagu oleks tahtnud

kahevõistlus

15:36

Ilves näitas ka teisel treeningul väga häid hüppeid

09.02

Ilves: eesmärk oli lõpetada Seefeldis heal foonil ja võimalikult kiiresti olümpiale tulla

09.02

Kristjan Ilves tegi Predazzos häid hüppeid Uuendatud

08.02

Noored kahevõistlejad tõid Eestile FIS-i noorte karikasarjalt kaks medalit

suusatamine

17:56

Tartu Maraton toimub täies pikkuses originaalrajal

14:43

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

11:47

Eestlaste parim Pulles: esimesena startida oli kõige hullem õudusunenägu

09.02

GALERIID | Alutaguse maratoni võitsid Kilp ja Mannima Uuendatud

kiiruisutamine

09.02

Hollandlannad võtsid 1000 meetris kaksikvõidu Uuendatud

09.02

Värske maailmarekordimees sai Milanos ka olümpiakulla

07.02

Itaalia kiiruisutaja võitis kulla olümpiarekordiga

06.02

Marten Liiv võtab ilmselt ette ka 2030. aasta taliolümpia

suusahüpped

21:44

Suusahüpete segavõistkondade võistlusel Sloveenia vastu ei saadud Uuendatud

09.02

Vaguli korralik hüpe finaalikohta ei toonud, kulla võitis sakslane Uuendatud

09.02

Artti Aigro saab osaleda taliolümpia suure mäe võistlusel

08.02

Nurmsalu normaalmäe eel: loodan, et Kaimar ei lähe üle oma varju hüppama

iluuisutamine

20:41

Lilender: näeme meesüksiksõitjatelt kaht saltot

20:20

VAATA OTSE | Kuidas läheb Selevkol OM-i lühikavas? Uuendatud

19:17

USA uisukoondis on Selevko tiiva alla võtnud: ta käib igal pool koos meiega

18:58

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

mäesuusatamine

15:59

Shiffrini slaalom jättis kiirlaskumise järel juhtinud USA medalita Uuendatud

10:48

Vonn ei kahetse midagi: ainus läbikukkumine on proovimata jätmine

09.02

Lindsey Vonni isa: kui oleks minu teha, siis ta rohkem ei võistleks

09.02

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

jääkeegel

21:19

VIDEO | Külmaverelised rootslased teenisid otsustava viskega olümpiavõidu

20:55

Rootsi kurlingupaar võttis viimase kiviga ameeriklastelt kulla Uuendatud

18:32

Itaalia kurlingupaar sai pronksimängus Suurbritanniast jagu

09.02

Kukner: meie paaril jäi seekord natukene puudu, järgmine kord jääb kellelgi teisel

lumelauasõit

09.02

Murase võitis OM-pronksi kõrvale kuldmedali

08.02

Lumelauasõidu esimesed medalid läksid Jaapanisse ja Hiinasse

29.01

Napilt olümpiakohast ilma jäänud Anga: neid võimalusi tuleb veel

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo