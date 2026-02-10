Tartu Maraton toimub täies pikkuses originaalrajal

Nädalavahetusel toimuva Tartu maratoni korraldajad on viimastel nädalatel võistlusraja üle muret tundnud, sest vähene lumi on lubanud rajahooldust tavapärasest vähem.

"Palu-Elva lõigul on lumekate kõige õhem, seetõttu käisin seda rajaosa veel nädalavahetusel kontrollimas. Möödunud päevadel sadanud lumelisa oli abiks ning praegu lubatakse lumesadu ka maratoninädala lõpuks. Täna hommikul oli kohal ka rajameister ja kinnitan, et kõiki maratoni distantse saab korraldada originaalrajal," selgitas peakorraldaja Indrek Kelk.

Rada on täies pikkuses suusatatav, klassikajälg on mõlemas servas sees ja kokku pressitud lumekihi paksus raja põhjas kuni 4 cm, valdavalt 2-3 cm. Vabatehnika rada on heas seisus, kuid mõnes kohas tuleb sõita avatud silmadega.

Tartu Maratoni rajameister Assar Kütt on viimase nädala jooksul katsetanud erineva kergema rajahooldustehnika abil klassikajälje tõmbamist, et vältida suure rajatraktori kasutamist, mida praegused lumeolud ei soosi. Edasine radade ettevalmistus sõltub ilmaoludest ning täpsustub jooksvalt nädala lõpuks. Enne lumesadu rajahooldust teha ei ole plaanis ning vajadusel veame lisalund rajalõikudele, mis seda vajavad.

Korraldusmeeskond on valmis ka suuremaks lumelisaks, mis võib tekitada erakorralise rajahoolduse või parklate puhastamise vajaduse. Kui juurde sajab 10 cm lisalund, on praeguste temperatuuridega võimalik teha korralik klassikarada.

52. Tartu Maraton peetakse 14. - 15. veebruaril. Laupäeval toimuvad Tartus Tähtvere Spordipargis lastesõidud, Arulast antakse stardid nii vintage, vabatehnika kui ka teatesõitudele. Pühapäeval toimuvad klassikasõidud - 63 km põhidistants algusega Tehvandilt ning 31 km sõit stardiga Arulast.

Lisainfot leiab Tartu maratoni kodulehelt.