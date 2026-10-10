Rootsi tippklubid lõid teisel poolajal kahe peale 11 väravat

Väravateta lõppenud avapoolaja järel viis Simon Strand Brommapojkarna Stockholmis 21 000 pealtvaataja ees kolm minutit pärast palli mängu panekut juhtima, Abdihakin Ali viigistas 55. minutil, aga siis algas külalismeeskonna väravapidu.

11 minuti jooksul sai kaks tabamust kirja Kamilcan Sever ning ühe värava lisasid Wilmer Odefalk ja Anton Kurotškin, mis viisid Brommapojkarna kohtumise 70. minutiks juba 5:1 juhtima. AIK kaitsetöö ei kannatanud sealjuures ühegi nelja lühikese aja jooksul sündinud värava puhul erilist kriitikat.

12-kordse Rootsi meistri AIK fännid hakkasid seepeale Skandinaavia suurimalt staadionilt lahkuma, aga ennatlikult: 73. minutil lõi Taha Ayari kodumeeskonna teise värava, 75. minutil vahetusest sekkunud Sixten Gustafsson sai järgmise kaheksa minutiga kirja kaks tabamust ja vingele tagasitulekule pani Johan Hove punkti 90+8. minutil. Peakohtunik lubas veel palli mängu panna ja Brommapojkarna sai matši viimasel rünnakul Mads Hanseni väravast lõpuks ikkagi pöörase 6:5 võidu.

"Läksime võib-olla liiga ahneks ja otsisime lõpus veel võitu. Selliseid eksimusi ei tohi sellel tasemel endale lubada. Kui mäng oleks lõppenud 5:5, oleks see veel olnud aktsepteeritav. Võib-olla on nende värav meie jaoks kasulik, sest peame midagi ette võtma: on näha, et fännid on sellest väsinud," kommenteeris AIK norralasest keskväljamees Hove.

Allsvenskani ajaloo üks edukamaid klubisid tuli viimati Rootsi meistriks 2018. aastal ja võitis kolm aastat hiljem hõbeda, aga on viimastel aastatel olnud raskustes. 2023. aastal lõpetas AIK 11. kohal ja vaid kolme punkti kaugusel väljalangemistsoonist, pärast tunamullust edu pronksi näol jäädi mullu seitsmendaks ja praegu on AIK tabelis üheksandal kohal. Tugeva noortetöö poolest tuntud Brommapojkarna on tabelis 11. positsioonil.