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Noor Prantsusmaa rattatäht võttis Lombardias karjääri tähtsaima võidu

Jalgrattasport
Paul Seixas
Paul Seixas Autor/allikas: SCANPIX/IPA/SIPA
Jalgrattasport

Aasta viimase rattaspordi tähtsaima ühepäevasõidu ehk monumendi Lombardias võitis esmakordselt äsja 20-aastaseks saanud prantslane Paul Seixas (Decathlon).

Tänavu ratturid Bergamost Comosse viinud 239 kilomeetri pikkusel sõidul oli 4662 tõusumeetrit ning kohe alguses liikus peagrupilt eest 14 ratturist koosnenud jooksikute punt. Et esindatud olid sisuliselt kõik suured võistkonnad, lubas peagrupp jooksikutel minna.

Pikal Valpiana laskumisel, mille lõpus oli finišini jäänud veel ligi 140 kilomeetrit, kasvas vahe üle kolme minuti, ent siis tõstis ka peagrupp UAE juhtimisel tempot ning sõidu viimase 50 kilomeetri algust tähistanud Madonna del Ghisallo tõusul olid suured nimed jooksikute pundi eesotsas kõva vaeva näinud Ben O'Connorist pooleteise minuti kaugusel.

20 km enne hooaja viimase monumendi lõppu oli vahe veel 40 sekundit, aga eelviimasel, Civiglio tõusul kiirendas noor Prantsusmaa rattatäht Paul Seixas otsustavalt ning see jättis peamised soosikud Remco Evenepoeli ja Isaac del Toro suurtesse raskustesse. Seixas läks üksinda eest 18 kilomeetrit enne finišit, keegi ei suutnudki temaga kaasa minna ja nii teenis septembri lõpus oma 20. sünnipäeva tähistanud prantslane senise karjääri tähtsaima võidu.

Hispaanlane Enric Mas (Movistar) kaotas teisena 48 sekundit, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) kolmandana 1.05 ning suuremas grupis oli finišijoonel kiireim Evenepoel, edestades Brandon McNultyt ning Tom Pidcocki.

Seixasist sai ajaloo noorim Lombardia ühepäevasõidu võitja, nooremana on mõne rattaspordi viiest monumendist võitnud vaid kolm meest. "See on hullumeelne ja ma ei mõista seda praegu vist veel päriselt. Kõik toimis ideaalselt, mu meeskonnakaaslased tegid suurepärast tööd. Kõik nägid rohkem vaeva kui nad pidid ning lõppude lõpuks olid mul täna väga head jalad," tõdes Seixas.

Toimetaja: Anders Nõmm

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