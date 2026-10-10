Noor kaitsja tuli Eesti naiskonda Saksamaalt: tahan näha, kui kaugele jõuan

18-aastane Tania Komarovski elab Saksamaal ja treenib Leipzigi klubis. Varem on ta noortekoondises mõned mängud teinud, nüüd teenis esimest korda täiskasvanute koondise kutse.

"Tutvusin ka alles treeneritega, aga kõik on olnud väga lahked ja sõbralikud, väga tore on olnud koos treenida. Kõik trennid selle lühikese aja jooksul on vahvad, naudin seda väga," rääkis Komarovski ERR-ile.

19-aastane Mia-Lisette Sarapik oli noortekoondistes kogenud tegija, ent naiste koondis on temagi jaoks veidi kohanemist nõudev. "Ma arvan, kõige suurem erinevus on tempo puhul: siin ikka mängitakse erineva tempoga, press tuleb kiiresti, otsustamiseks ei ole eriti palju aega. Siin võeti väga soojalt vastu, kõik on väga sõbralikud, saab palju nalja. Tegelikult on päris hästi ja väljakul on ka mingid kombinatsioonid tekkinud," tõdes Sarapik.

Sarapik kolis eelmisel aastal Rootsi ülikooli õppima ja liitus sealse kolmanda liiga klubi Karlbergsiga. "Klubi leidmine nii raske ei olnud. Võeti kohe vastu, et võid tulla. Aga mängimine on kindlasti teine, ma ütleks, et jalgpall on täiesti erinev seal, oli väga raske kohaneda ja võttis kaua aega. Võib-olla seal mängitakse kombinatsioonides natuke teistmoodi ja rohkem on sellist pika maa jooksmist," selgitas ta.

Ka Komarovski on koduklubis Leipzigis harjunud suurte treeningmahtude ja kõva tasemega. "Kodus Saksamaal treenime vist veidi sagedamini kui siinsetes liigades. Me treenime neli korda nädalas koos naiskonnaga, lisaks on meil kaks jõusaalitrenni ja ma teen veel kaks korda nädalas enne kooli ka lisatrenni. Koormus on ilmselt suurem kui Eestis."

Berliinis elades jõudis Komarovski ka Berliini Hertha esindusnaiskonna treeningutele. Eesmärgid on tal seatud kõrgele. "Tahaksin näha, kui kaugele välja jõuan. Soov oleks liikuda liigaastmeid pidi kõrgemale ja ka profijalgpalluriks saada," on Komarovski lootusrikas.

Ka Sarapik ihkab jalgpallis edasi jõuda, aga kindlasti ka edasi õppida ja erialast tööd teha, sest ülikoolis õpib ta huvitavat eriala, inseneeriat ja programmeerimist. Et tehisintelligents tulevikus töö ära võtab, Sarapik ei karda. "Kui mina peaks millegi pärast muretsema, siis kuidas AI-d paremaks teha," tõdes ta.