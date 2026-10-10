Rooba koduklubi avas viimaks võiduarve, Kombe viskas värava

KooKoo alistas reedel kodujääl Mikkeli Jukuriti 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Võitu andis suurima panuse Arttu Pelli, kes viskas kaks väravat ja jagas ühe väravasöödu. Rooba ei kuulunud koosseisu.

Kristjan Kombe ja Kuopio KalPa pidid kodus tunnistama Tappara 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) paremust. Kombe vastutas KalPa avavärava eest, mille viskas teise perioodi keskel. Tegu oli eestlase hooaja esimese väravaga.

KalPa asub liigatabelis 13 punktiga 13. positsioonil ning KooKoo nelja punktiga viimasel ehk 17. kohal. Laupäeval kohtub KooKoo võõrsil HPK-ga ja KalPa läheb võõrsil vastamisi Helsingi IFK-ga.