X!

Rooba koduklubi avas viimaks võiduarve, Kombe viskas värava

Jäähoki
Kouvola KooKoo.
Kouvola KooKoo. Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Jäähoki

Soome jäähoki kõrgliigas sai Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo kümne kaotuse järel kirja esimese võidu.

KooKoo alistas reedel kodujääl Mikkeli Jukuriti 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Võitu andis suurima panuse Arttu Pelli, kes viskas kaks väravat ja jagas ühe väravasöödu. Rooba ei kuulunud koosseisu.

Kristjan Kombe ja Kuopio KalPa pidid kodus tunnistama Tappara 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) paremust. Kombe vastutas KalPa avavärava eest, mille viskas teise perioodi keskel. Tegu oli eestlase hooaja esimese väravaga.

KalPa asub liigatabelis 13 punktiga 13. positsioonil ning KooKoo nelja punktiga viimasel ehk 17. kohal. Laupäeval kohtub KooKoo võõrsil HPK-ga ja KalPa läheb võõrsil vastamisi Helsingi IFK-ga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

08:38

Rooba koduklubi avas viimaks võiduarve, Kombe viskas värava

09.10

Stankoveni esimene kübaratrikk aitas Hurricanesi võidule

09.10

Rooba koduklubi vallandas kehva hooaja alguse tõttu peatreeneri

05.10

Rangersi võiduseeria pikenes kolmele mängule

05.10

Panter sai Liepajast jagu ka teises mängus

04.10

Kohalikus hokiliigas pandi litter mängu

04.10

Rooba klubi on alustanud hooaega kümne kaotusega järjest

04.10

Panter sai Liepaja üle ajaloolise võidu

03.10

Rangersi noor puurivaht hoidis Red Wingsi nullil

02.10

Rahvusvahelist jäähokiliitu hakkab vedama sakslane

02.10

Edmonton ja Vancouver viskasid kahe peale 16 väravat

01.10

Penguins avas hooaja seitsmeväravalise võiduga

30.09

Rooba leivaisa nukker seeria jätkus

30.09

Tiitlikaitsja jäi NHL-i hooaja avamängus nullile

29.09

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

11:51

Noored sulgpallurid tegid MM-il ajaloolise tulemuse

11:11

Mängu parimaks valitud Hein: uskumatu tunne!

10:50

Kolmest kolm: Tribuntsov pääses taas finaali

10:17

Sakut lahutas Tartu vastu esimesest võidust pool minutit

10:14

Hooaja parimad esitused tõid Goidinale üheksanda koha

09:46

Euroliiga: Žalgiris tuli viimase veerandajaga kaotusseisust välja

09:06

Legia kaotas võõrsil, Hermet aitas Dijoni kolmanda võiduni

08:12

Vetkal ja Dordrecht jätkavad Hollandi esiliiga põhjas

09.10

Heina klubi tegi võrratu tagasituleku ja napsas Dortmundi Borussialt punkti

09.10

Eesti sai Tšehhi U-23 koondise vastu revanši

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo