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Rooba koduklubi vallandas kehva hooaja alguse tõttu peatreeneri

Jäähoki
Jouko Myrrä
Jouko Myrrä Autor/allikas: KooKoo Facebook
Jäähoki

Soome kõrgliigas hooaega kümne järjestikuse kaotusega alustanud Eesti koondislase Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo vallandas peatreeneri Jouko Myrrä ja abitreeneri Tuukka Poikoneni.

KooKoo teatas enda kodulehel, et meeskond teeb treeneritetiimis muudatusi, kaks aastat nende peatreenerina töötanud Myrrä ja Poikonen lahkuvad ning ülejäänud hooaja tegutseb peatreenerina Kai Suikkanen ja abitreeneriks tuleb Marko Virtanen. Ülejäänud treenerid – füüsilise ettevalmistuse eest hoolitsev Manu Lähteenmäki, väravavahtide treener Jarkko Rissanen ja füsioterapeut Matti Ranta – jätkavad ametis.

"Viis kuud tagasi poleks me uskunud, et võiksime olla sellises seisus nagu praegu. Jouko Myrrä ja Tuuka Poikonen tegid klubis väärtuslikku tööd ja nende panus klubi arengusse ja edusse on suur. Tahame neid tänada panuse ja tehtud töö eest," ütles klubi tegevjuht Sakari Välimaa pressiteate vahendusel. "Profispordis tuleb aga otsuseid teha vastavalt tulemustele. Oleme otsinud lahendusi, et kehvast hooaja algusest üle saada, aga pole suutnud neid leida. Meeskonna esitused ja tulemused pole ootustele vastanud. Treenerite üks olulisemaid ülesandeid on tuua mängijates parim välja ja aidata neil tulemusi teha. Aga nad pole praegu suutnud seda teha. Seega otsustasime, et meil tuleb treeneritetiimis muudatusi teha."

Enne käimasolevat nädalat oli KooKoo sel hooajal saanud vaid ühe võidu – septembri alguses alistati Meistrite liiga avamängus Herning Blue Fox 5:2. Seejärel saadi aga Meistrite liiga ja Soome liiga peale kokku 12 kaotust järjest. Üle pika aja saadi võidurõõmu tunda teisipäeval, kui võõrsil alistati Meistrite liigas Klagenfurt 5:3.

Kolmapäeval Meistrite liiga mängult naastes saidki Myrrä ja Poikonen teada, et nende teeneid enam ei vajata. "Tulime bussiga Helsingi Vantaa lennujaamast ja umbes kel kaheksa õhtul kutsuti meid kontorisse, kus ootasid tegevjuht Sakari Välimaa ja spordidirektor Antti Tuomenoksa. Meile öeldi, et minu ja Tuukka töö on läbi saanud," rääkis Myrrä Soome ringhäälingule (Yle).

Myrrä ütles, et austab klubi otsust, kuid see teeb siiski haiget. "Aga ma ei saa treenerina midagi teha, liigatabel ju ei valeta. Olen enda töös läbi kukkunud, sest me pole [liigas] ühtegi mängu võitnud," nentis Myrrä.

Tema sõnul on treeneritetiim pikalt otsinud põhjust, miks eelmise hooaja hõbedaga lõpetanud meeskond on uut hooaega nii kehvasti alustanud. "Me ei ole suutnud niimoodi mängida, et oleksime mänge võitnud. Ja suutsime kaotada ka need mängud, kus tegelikult mängisime hästi ja oleksime pidanud võitma," arutles Myrrä.

Myrrä tõi välja ühe olulise muutuse tänavuse ja eelmise aasta suve vahel. "Eelmisel hooajal oli meil 15. septembriks toimunud 102 üritust, millest 80 olid vähemalt tund aega kestvad jäätreeningud või positsioonipõhised individuaaltreeningud. Sel hooajal oli vastav näitaja 52, sealhulgas 13 mängu ja 13 mängupäeva hommikust soojendust. Kvaliteetseid argipäevaseid treeninguid oli vaid 26," arvutas Myrrä. "Treenisime koos vaid umbes kolmandiku tavapärasest mahust. See aga ei muuda tõsiasja, et oleksime pidanud suutma mängida palju paremat hokit, isegi sellise treeningmahu juures. Võtan vastutuse kehvade tulemuste eest enda peale."

Uute treenerite käe all peab KooKoo esimese kohtumise reede õhtul, kui kodujääl võõrustatakse liigas teisel kohal paiknevat Mikkelin Jukurit meeskonda. Juba laupäeval minnakse võõrsil vastamisi Hämeenlinnaga.

Toimetaja: Maarja Värv

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