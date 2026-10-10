Rangers jäi ilma võiduseeriast ja esiväravavahist

Rangers kaotas läinud ööl võõrsil Washington Capitalsile 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). Alexis Lafreniere'i avaväravale vastasid teisel perioodil Timothy Liljegren ja Boone Jenner ning lõppseisu vormistas tühja väravasse visatud litriga Tom Wilson.

Mängu kulgu mõjutas Rangersi tähtmängija, väravavahi Igor Šestjorkini vigastus. Šestjorkin kukkus teise perioodi keskel kohmakalt parema jala põlvega vastu posti ning ei suutnud omal jalul jäält lahkuda. "Loomulikult on olukord murettekitav. Igor on tipptasemel väravavaht ja meie jaoks ülioluline mängija," ütles Rangersi peatreener Mike Sullivan.

Šestjorkinit asendas vähese NHL-i kogemusega Dylan Garand, kes peab ilmselt mõneks ajaks esiväravavahi rolli enda kanda võtma, sest ka tavapärane varuväravavaht Joonas Korpisalo on kimpus vigastusega. "Jube lugu. Igori vigastus oli meile kõigile šokk. Ta on meie meeskonna tugisammas. Nüüd peame kõik oma taset tõstma, eriti Garand," sõnas Rangersi kapten J.T. Miller.

Kuue mänguga kaheksa punkti kogunud Rangers jätkab idakonverentsis liidrina. Capitals tõusis oma kolmanda võiduga samas konverentsis kolmandale kohale.

Ülejäänud tulemused:

Detroit Red Wings - Seattle Kraken 3:6

Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 3:2 (kv.)

Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 1:5