Harju Laagri sai jälle Kaljust jagu, Trans teenis Pärnus viigipunkti

Nõmme klubidel oli koduses jalgpalli Premium liigas kehv päev, kui Harju JK Laagri alistas tänavu teist korda Kalju tulemusega 1:0 ning United pidi võõrsil tunnistama Tartu Tammeka 4:0 paremust.

Premium liiga medalit jahtival Kaljul oli avapoolajal kodustaadionil häid võimalusi, aga Oleksandr Musolitini pealelöök tabas posti ning Harju väravavaht Jan Martti Vainula tõrjus Nikita Ivanovi ürituse latti.

Kalju tegi kohtumise jooksul 18 pealelööki ning tõi viimaseks pooltunniks võiduvärava jahil platsile ka koondiseaknas karastust saanud Mattias Männilaane, ent hoopis külalismeeskond nõelas valusalt, kui Kaspar Rõõmussaare pealelöök põrkas 88. minutil tugevast rikošetist võrku ja tõi Laagri meeskonnale 1:0 võidu.

Sama tulemusega lõppes ka meeskondade viimane omavaheline kohtumine 22. augustil. Neljandal kohal olev Kalju on 30 mänguga kogunud 50 punkti, nende ees oleval Paidel on üks punkt enam, aga peetud ka üks mäng vähem. Kaljut jälitab Tartu Tammeka, kes alistas koduväljakul Giacomo Uggeri, Patrick Genro Veelma, Muhhamed Hydara ja Rafael Lisboa väravatest Nõmme Unitedi 4:0 ning kerkis pealinna meeskonnast kolme punkti kaugusele. Harjul on 30 vooruga 38 punkti.

Narva Trans läks Pärnus sealse Vapruse vastu Nikita Baljabkini väravatest 32. minutiks 2:0 juhtima, aga Sander Kapper vastas oma kahe tabamusega 39. ja 65. minutil ning kohtumine lõppes 2:2 viigiga.