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Olümpiahõbeda alistanud Tribuntsov tuli MK-finaalis neljandaks

Ujumine
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Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Ralf Tribuntsov lõpetas Taškendi MK-etapi laupäeval 100 seliliujumise finaalis saadud neljanda kohaga. Kaugele ei jäänud ka selle distantsi Eesti rekord.

Laupäeva hommikul toimunud eelujumises teenis Tribuntsov ajaga 50,90 kokkuvõttes kuuenda koha.

Õhtuses finaalis näitas Tribuntsov väga head minekut ja sai kirja aja 50,05. Tema pea täpselt aasta tagasi Torontos ujutud lühiraja Eesti rekord on 13 sekundit parem (49,92).

Taškendi MK-etapi võitis ka hommikul kiireim olnud lõuna-aafriklane Pieter Coetze, kelle edu konkurentide ees oli võimas: Coetze sai kirja 48,21 ja tema järel teise koha teeninud Pavel Samusenko 49,17.

Tribuntsovi ette mahtus ka tšehh Jan Cejka (49,84), aga tema selja taha, vaid kahe sajandiku kaugusel, jäi selle distantsi Tokyo olümpiahõbe Kliment Kolesnikov.

Tribuntsov saavutas neljapäeval 50 meetri vabaujumises viienda koha ja reedel 50 meetri selilis samuti neljanda koha.

Laupäeval nähti Taškendis ka maailmarekordi sündi, kui Jegor Kornev võitis 50 meetri liblikujumise ajaga 21,28, mis on neli sajandikku kiirem Šveitsi ujumistähe Noe Ponti tunamullu detsembris toimunud MM-il ujutud senisest tippmargist. Eelmisel nädalal kordas Kornev Bakuu MK-etapil 100 meetri vabaujumise maailmarekordit.

Toimetaja: Anders Nõmm

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