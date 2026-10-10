Premium liiga kursil Welco alistas rekordpubliku ees Elva
Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu JK Welco 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FCI Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi JK, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja JK Tallinna Kalevi üle.
Welco ja Elva kohtumises avati skoor 44. minutil, kui täpne oli Uku Malki, vahendab jalgpall.ee. Teise poolaja alguses suurendas Enrico Veensalu kodumeeskonna eduseisu ning 66. minutil lisas kolmanda värava Henri Käblik. Lõppseisu vormistas 90. minutil Andreas Kiivit, kindlustades Welcole 4:0 võidu.
Holm Jalgpalliparki kogunenud 1017 pealtvaatajat tähistasid ühtlasi Welco kodumängude rekordpublikut. Liigatabelis jätkab Welco liidrina, olles kogunud 68 punkti. Elva asub 51 silmaga neljandal real.
Viimsi JK teenis Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul 2:1 võidu JK Tallinna Kalevi üle. Robert Laidvee viis külalised 43. minutil juhtima, kuid 57. minutil seadis Dylan Sal-Al-Saller jalule viigi. Võiduvärava sepistas 67. minutil Dinars Ekharts. Liigatabelis jätkab Viimsi 56 punktiga teisel real, Kalev asub 40 silmaga kuuendal kohal.
Duubelvõistkondade vastasseisus oli FCI Levadia parem Nõmme Unitedist. Kohtumise ainsa tabamuse lõi 63. minutil Gregor Lehtmets, kindlustades külalistele 1:0 võidu. 68. minutil jäi võõrustav meeskond väljakul vähemusse kui kaartide tõttu pidi lahkuma Jakob Käis. Liigatabelis asub Levadia duubelvõistkond 47 punktiga viiendal real. United U21 asub 39 punktiga seitsmendal kohal.
Lilleküla harjutusväljakul peetud kohtumises oli FC Tallinn 2:1 parem FC Flora U21 võistkonnast. FC Tallinn avas väravatearve 48. minutil Leonid Arhipovi tabamusest. 65. minutil kasvatas FC Tallinna edu Ron Neltsase omavärav. Flora U21 värava vormistas 76. minutil Lucas Kris Leis omavärav. Liigatabelis paikneb Flora duubelvõistkond 51 punktiga kolmandal kohal, FC Tallinn 35 punktiga kaheksandal real.
Toimetaja: Anders Nõmm