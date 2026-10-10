X!

Premium liiga kursil Welco alistas rekordpubliku ees Elva

Jalgpall
Tartu JK Welco mängijad
Tartu JK Welco mängijad Autor/allikas: Kristjan Praks
Jalgpall

Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu JK Welco 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FCI Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi JK, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja JK Tallinna Kalevi üle.

Welco ja Elva kohtumises avati skoor 44. minutil, kui täpne oli Uku Malki, vahendab jalgpall.ee. Teise poolaja alguses suurendas Enrico Veensalu kodumeeskonna eduseisu ning 66. minutil lisas kolmanda värava Henri Käblik. Lõppseisu vormistas 90. minutil Andreas Kiivit, kindlustades Welcole 4:0 võidu.

Holm Jalgpalliparki kogunenud 1017 pealtvaatajat tähistasid ühtlasi Welco kodumängude rekordpublikut. Liigatabelis jätkab Welco liidrina, olles kogunud 68 punkti. Elva asub 51 silmaga neljandal real.

Viimsi JK teenis Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul 2:1 võidu JK Tallinna Kalevi üle. Robert Laidvee viis külalised 43. minutil juhtima, kuid 57. minutil seadis Dylan Sal-Al-Saller jalule viigi. Võiduvärava sepistas 67. minutil Dinars Ekharts. Liigatabelis jätkab Viimsi 56 punktiga teisel real, Kalev asub 40 silmaga kuuendal kohal.

Duubelvõistkondade vastasseisus oli FCI Levadia parem Nõmme Unitedist. Kohtumise ainsa tabamuse lõi 63. minutil Gregor Lehtmets, kindlustades külalistele 1:0 võidu. 68. minutil jäi võõrustav meeskond väljakul vähemusse kui kaartide tõttu pidi lahkuma Jakob Käis. Liigatabelis asub Levadia duubelvõistkond 47 punktiga viiendal real. United U21 asub 39 punktiga seitsmendal kohal.

Lilleküla harjutusväljakul peetud kohtumises oli FC Tallinn 2:1 parem FC Flora U21 võistkonnast. FC Tallinn avas väravatearve 48. minutil Leonid Arhipovi tabamusest. 65. minutil kasvatas FC Tallinna edu Ron Neltsase omavärav. Flora U21 värava vormistas 76. minutil Lucas Kris Leis omavärav. Liigatabelis paikneb Flora duubelvõistkond 51 punktiga kolmandal kohal, FC Tallinn 35 punktiga kaheksandal real.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10.10

Eesti jalgpallineidudele valikmängus Läti vastu kahest väravast ei piisanud

10.10

Noor kaitsja tuli Eesti naiskonda Saksamaalt: tahan näha, kui kaugele jõuan

10.10

Rootsi tippklubid lõid teisel poolajal kahe peale 11 väravat

10.10

Premium liiga kursil Welco alistas rekordpubliku ees Elva

10.10

Harju Laagri sai jälle Kaljust jagu, Trans teenis Pärnus viigipunkti Uuendatud

10.10

Mängu parimaks valitud Hein: uskumatu tunne!

10.10

Sakut lahutas Tartu vastu esimesest võidust pool minutit

10.10

Vetkal ja Dordrecht jätkavad Hollandi esiliiga põhjas

09.10

Heina klubi tegi võrratu tagasituleku ja napsas Dortmundi Borussialt punkti

09.10

Eesti sai Tšehhi U-23 koondise vastu revanši

sport.err.ee uudised

10.10

Eesti jalgpallineidudele valikmängus Läti vastu kahest väravast ei piisanud

10.10

Noor Prantsusmaa rattatäht võttis Lombardias karjääri tähtsaima võidu

10.10

Noor kaitsja tuli Eesti naiskonda Saksamaalt: tahan näha, kui kaugele jõuan

10.10

Volver kontrollis ka laupäeva ja võitis Saaremaa ralli: see oli raju! Uuendatud

10.10

ERR-i sporditoimetaja tuli Balti meistriks: kõva tunne!

10.10

ETV spordisaade, 10. oktoober

10.10

Rootsi tippklubid lõid teisel poolajal kahe peale 11 väravat

10.10

Premium liiga kursil Welco alistas rekordpubliku ees Elva

10.10

Olümpiahõbeda alistanud Tribuntsov tuli MK-finaalis neljandaks Uuendatud

10.10

Harju Laagri sai jälle Kaljust jagu, Trans teenis Pärnus viigipunkti Uuendatud

10.10

Kasemets vedas Ventspilsi Kalevi üle võidule, Kirveselt Pärnus võimas mäng

10.10

Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega

10.10

Matšpalli tõrjunud Glinka pääses karjääri neljandasse Challengeri finaali

10.10

WNBA-s selgusid finalistid

10.10

Aktase treener: tase oli kindlasti tugevam kui tuleb Los Angelese olümpial

10.10

Nuudi mängib Ungaris turniirivõidu nimel

10.10

Verstappen võitis Singapuri GP sprindi

10.10

Aktas ja Mäsak võitsid MM-il ühe matši

10.10

Rangers jäi ilma võiduseeriast ja esiväravavahist

10.10

Noored sulgpallurid tegid MM-il ajaloolise tulemuse

loetumad

09.10

Heina klubi tegi võrratu tagasituleku ja napsas Dortmundi Borussialt punkti

09.10

Tohver: mis saaks venelastele veel parem olla kui meid meie oma kangelastega tülli ajada?

10.10

Mängu parimaks valitud Hein: uskumatu tunne!

10.10

Matšpalli tõrjunud Glinka pääses karjääri neljandasse Challengeri finaali

09.10

Tribuntsov tuli maailmarekordiga lõppenud finaalis neljandaks

09.10

Tartu Ülikool sai kodus Läti klubilt kindlalt lüüa

08.10

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

09.10

Kriisa läks kokkuleppele ja tunnistas end pettuses osaliselt süüdi

10.10

Euroliiga: Žalgiris tuli viimase veerandajaga kaotusseisust välja

10.10

Hooaja parimad esitused tõid Goidinale üheksanda koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo