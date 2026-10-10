Premium liiga kursil Welco alistas rekordpubliku ees Elva

Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu JK Welco 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FCI Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi JK, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja JK Tallinna Kalevi üle.