X!

ERR-i sporditoimetaja tuli Balti meistriks: kõva tunne!

Ameerika jalgpall
Foto: Kuvatõmmis
Ameerika jalgpall

Eesti ainus ameerika jalgpalli klubi Tartu Titans kaitses laupäeval edukalt Balti meistritiitlit, kui alistas Kaunase meeskonna Dukes 21:0.

Dukesiga mindi finaalis vastamisi teist aastat järjest. Kui mullu sai Tartu Titans Leedus 40:6 võidu, siis seekord oli kohtumine tasavägisem ja Tartu võttis Holm pargis punktideta lõppenud avapoolaja järel 21:0 võidu. Sealjuures tõi Titansile esimese touchdown'i ERR-i spordiportaali toimetaja Kristjan Kallaste.

"Kaunasele au, nad on ainus tiim, kes on meile sellel hooajal võitluse andnud," rääkis Kallaste laupäeval pärast Baltic Bowli nime kandva mängu võitu kolleeg Johannes Vedrule. "Tõid selleks mänguks Saksamaa esiliigast quarterback'i, sealt tuli veel ründetreener ka appi. Ründes skoorisime oma ära, aga kaitse võitis selle mängu."

Tänavu ka lipujalgpalli (flag football) võistkonnaga Tallinn Bay Ballers rahvusvahelisi võite teeninud Kallaste on tugevalt üle keskmise tore inimene, laupäevase touchdown'i puhul tuleb nüüd paraku kolleegidele sporditoimetuses välja teha. "Väike paus oli ameerika jalgpalliga sees, siin Holmis rahva ees mängida: kõva tunne, adrekas! Lahe!" säras ta.

Kaunas oli sealjuures ainus meeskond, kes sel hooajal Tartu vastu punkte teenis. Titans lõpetas põhiturniiri nelja võiduga ja punktide vahega 161:14, juuli keskel alistas Titans Dukesi põneva mängu järel 18:14.

Kaks touchdown'i skooris laupäeval kaitsemängija Daniil Musienko. Võistkonna ameeriklasest peatreeneri Craig Hameri sõnul on Titansi ja Dukesi vastasseisust kujunenud siinse ameerika jalgpalli maastiku suursündmus. "See saksa quarterback, kes tuli meie vastu mängima... see oli väga magus võit! Kaunase meeskond on väga hea, ootame järgmine aasta võib-olla kolmandat võitu," sõnas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

10.10

Eesti jalgpallineidudele valikmängus Läti vastu kahest väravast ei piisanud

10.10

Noor Prantsusmaa rattatäht võttis Lombardias karjääri tähtsaima võidu

10.10

Noor kaitsja tuli Eesti naiskonda Saksamaalt: tahan näha, kui kaugele jõuan

10.10

Volver kontrollis ka laupäeva ja võitis Saaremaa ralli: see oli raju! Uuendatud

10.10

ERR-i sporditoimetaja tuli Balti meistriks: kõva tunne!

10.10

ETV spordisaade, 10. oktoober

10.10

Rootsi tippklubid lõid teisel poolajal kahe peale 11 väravat

10.10

Premium liiga kursil Welco alistas rekordpubliku ees Elva

10.10

Olümpiahõbeda alistanud Tribuntsov tuli MK-finaalis neljandaks Uuendatud

10.10

Harju Laagri sai jälle Kaljust jagu, Trans teenis Pärnus viigipunkti Uuendatud

10.10

Kasemets vedas Ventspilsi Kalevi üle võidule, Kirveselt Pärnus võimas mäng

10.10

Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega

10.10

Matšpalli tõrjunud Glinka pääses karjääri neljandasse Challengeri finaali

10.10

WNBA-s selgusid finalistid

10.10

Aktase treener: tase oli kindlasti tugevam kui tuleb Los Angelese olümpial

10.10

Nuudi mängib Ungaris turniirivõidu nimel

10.10

Verstappen võitis Singapuri GP sprindi

10.10

Aktas ja Mäsak võitsid MM-il ühe matši

10.10

Rangers jäi ilma võiduseeriast ja esiväravavahist

10.10

Noored sulgpallurid tegid MM-il ajaloolise tulemuse

10.10

Mängu parimaks valitud Hein: uskumatu tunne!

10.10

Kolmest kolm: Tribuntsov pääses taas finaali

10.10

Sakut lahutas Tartu vastu esimesest võidust pool minutit

10.10

Hooaja parimad esitused tõid Goidinale üheksanda koha

10.10

Euroliiga: Žalgiris tuli viimase veerandajaga kaotusseisust välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo