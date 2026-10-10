ERR-i sporditoimetaja tuli Balti meistriks: kõva tunne!

Dukesiga mindi finaalis vastamisi teist aastat järjest. Kui mullu sai Tartu Titans Leedus 40:6 võidu, siis seekord oli kohtumine tasavägisem ja Tartu võttis Holm pargis punktideta lõppenud avapoolaja järel 21:0 võidu. Sealjuures tõi Titansile esimese touchdown'i ERR-i spordiportaali toimetaja Kristjan Kallaste.

"Kaunasele au, nad on ainus tiim, kes on meile sellel hooajal võitluse andnud," rääkis Kallaste laupäeval pärast Baltic Bowli nime kandva mängu võitu kolleeg Johannes Vedrule. "Tõid selleks mänguks Saksamaa esiliigast quarterback'i, sealt tuli veel ründetreener ka appi. Ründes skoorisime oma ära, aga kaitse võitis selle mängu."

Tänavu ka lipujalgpalli (flag football) võistkonnaga Tallinn Bay Ballers rahvusvahelisi võite teeninud Kallaste on tugevalt üle keskmise tore inimene, laupäevase touchdown'i puhul tuleb nüüd paraku kolleegidele sporditoimetuses välja teha. "Väike paus oli ameerika jalgpalliga sees, siin Holmis rahva ees mängida: kõva tunne, adrekas! Lahe!" säras ta.

Kaunas oli sealjuures ainus meeskond, kes sel hooajal Tartu vastu punkte teenis. Titans lõpetas põhiturniiri nelja võiduga ja punktide vahega 161:14, juuli keskel alistas Titans Dukesi põneva mängu järel 18:14.

Kaks touchdown'i skooris laupäeval kaitsemängija Daniil Musienko. Võistkonna ameeriklasest peatreeneri Craig Hameri sõnul on Titansi ja Dukesi vastasseisust kujunenud siinse ameerika jalgpalli maastiku suursündmus. "See saksa quarterback, kes tuli meie vastu mängima... see oli väga magus võit! Kaunase meeskond on väga hea, ootame järgmine aasta võib-olla kolmandat võitu," sõnas ta.