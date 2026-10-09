Stankoveni esimene kübaratrikk aitas Hurricanesi võidule

Canucksi väravas viskas Jake DeBrusk, mõlemal juhul sai söödupunkti kirja Elias Pettersson. Väravavaht Kevin Lankinen sai kirja 12 tõrjet, kolmandal perioodil vahetati tema asemel sisse Leevi Merilainen, kes tõrjus 16 löögist 15.

Võitjate ridades tegi enda NHL-i karjääri esimese kübaratriki Logan Stankoven. Kaks väravat viskas kohe esimesel kolmandikul Andrei Svetšnikov, korra skoorisid K'Andre Miller ja Mark Jankowski. Sean Walker sai esimest korda ühes mängus kirja neli väravasöötu. Hurricanesi väravasuul tõrjus Pjotr Kotšekov 18 pealelööki.

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