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Eesti jalgpallineidudele valikmängus Läti vastu kahest väravast ei piisanud

Jalgpall
Eesti U-17 neidude jalgpallikoondise algkoosseis mängus Läti vastu
Eesti U-17 neidude jalgpallikoondise algkoosseis mängus Läti vastu Autor/allikas: EJL
Jalgpall

Eesti neidude U-17 vanuseklassi jalgpallikoondis pidas Lätis toimuval EM-valikturniiril teise kohtumise, kui vastamisi mindi võõrustajatega. Eestlannad jõudsid kahe väravani, kuid tunnistasid Läti 4:2 paremust.

Läti asus kohtumist juhtima 13. minutil, kui paremalt äärelt tulnud tsenderduse järel suunati pall peaga väravasse. Eesti viigistas kaheksa minutit hiljem, kui Gretlin Pihlak saatis karistusala joone tagant teele tugeva kauglöögi, mis lõpetas väravas. Selle tabamusega püstitas Pihlak Eesti noortekoondiste rekordi, olles löönud värava neljas järjestikuses mängus. Varem oli rekord kolm, mida jagasid nii Pihlak kui Liisa Rebane (2018).

Vaheajale mindi siiski Läti 2:1 eduseisus. Eesti väravavaht Eva-Lotta Hermann tõrjus esmalt vastaste pealelöögi, kuid pall jäi tema ette lahtiseks. Läti mängija jõudis jaole esimesena ning realiseeris olukorra.

Teisel poolajal kasvatas Läti eduseisu 60. minutil, kui Eesti kaitsjad ei suutnud palli klaarida ning vastane karistas eksimuse tugeva löögiga. Mängu 71. minutil saatis Läti mängija palli umbes 18 meetrilt täpse löögiga lati alla. Eesti vastas kaks minutit hiljem iluväravaga: Teresa Tohver saatis kaugelt teenitud karistuslöögi kõrge kaarega üle väravavahi ja vähendas vahet, kuid enamat Eesti ei suutnud.

Eesti võistleb valikturniiril lisaks Lätile ka Fääri saarte ja Leedu eakaaslastega. Fääri saarte üle on eestlannadel kirjas 3:1 võit, turniir lõpetatakse teisipäeval, 13. oktoobril mänguga Leedu vastu. Mäng algab kell 14.

Toimetaja: Anders Nõmm

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