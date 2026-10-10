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Volver kontrollis ka laupäeva ja võitis Saaremaa ralli: see oli raju!

Autoralli
Karl Martin Volver ja Annika Sõna
Karl Martin Volver ja Annika Sõna Autor/allikas: Pille Russi
Autoralli

Autoralli Eesti meistrivõistluste hooaja viimase etapi, 59. korda toimunud Saaremaa ralli võitsid avapäeva järel esikohta hoidnud Karl Martin Volver ja Annika Sõna (Škoda Fabia RS Rally2).

Volver võitis avapäeval kõik kolm kiiruskatset ja alustas laupäeva 6,9-sekundilise eduga lähima konkurendi Joosep Ralf Nõgese (Toyota GR Yaris Rally2) ees.

Ka laupäev algas Volveri jaoks edukalt: 12-kilomeetrisel Karala avakatsel edestas ta Patrick Enokit 0,3 ja Nõgeset 2,1 sekundiga; viiendal, 22,7-kilomeetrisel Undva katsel jäi ta koos Nõgesega katsevõitu jagama.

Volveri edu kasvas siis üheksale sekundile, ent seitsmendal katsel kaotas ta lubatust rohkem rehvipaare kasutanud ja seetõttu 30-sekundilise ajakaotuse saanud Enokile 4,7 ja Nõgesele 3,2 sekundit. Kokkuvõttes oli tema edust alles jäänud viis sekundit. Viimasel, Karujärve 16,2-kilomeetrisel kiiruskatsel teenis Volver aga võidu, edestades Nõgeset 0,4 ja Enokit 2,2 sekundiga.

Ralli kokkuvõttes edestasid Volver - Sõna Nõgeset ning tema kaardilugejat Aleks Leski 5,9 sekundiga, Patrick Enok ja Silver Simm jäid 41,3 sekundi kaugusele.

"Ebareaalne, mis pingutus! See oli raju!" kommenteeris Volver pärast finišit. "Meil oli kaks suurt momenti ja täpselt piiripealne. Ühes sisekurvis oli jõhker kivi ja saime napilt mööda, tagumise rattaga läks pihta ja oli tunda, et aeglane rehvipurunemine. Kõik olime tublid ja plaksutan kõigile sõitjatele ka, kes pinget üleval hoidsid. Pole midagi öelda: Eesti tase on mega ja paneme siit edasi!" oli Volver üliõnnelik.

"Väga julm ralli," sõnas Nõgene. "Esiteks väga tore, et selline lahe võistlus oli. Kolmekesi meil alla viie sekundi ei tulnudki ükski katse [vahe]. Hea, et hoidsime Patricku vihmaga taga. Palju õnne Karl Martinile, proovisime kõigest väest, kuid seekord jäime alla."

Toimetaja: Anders Nõmm

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