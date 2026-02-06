X!

Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

Tennis
Eesti tennisemeeskond Namiibias.
Eesti tennisemeeskond Namiibias. Autor/allikas: Allar Hint
Tennis

Reedel toimus Namiibias Windhoekis ametlik loosimistseremoonia, kus selgus seal toimuva tennise Davise karikasarja maailmaliiga II grupi Eesti ja Namiibia vahelise üleminekumängu kohtumiste järjekord.

Laupäeval kell 10.00 kohtuvad meie esireket Mark Lajal (ATP 158.) ja vastaste teine number Stein Dippenaar ning samal päeval lähevad teises üksikmängus omavahel vastamisi Markus Mölder (ATP 1164.) ja vastaste esinumber Codie Shalk van Schalkwyk. Namiibia mängijatel ATP üksikmängu edetabelikohta ei ole.

Pühapäevases paarismängus astuvad Eesti eest väljakule Lajal ja Johannes Seeman ning Namiibia eest van Schalkwyk ja Dippenaar. Sellele matšile järgnevad riikide üksikmängu esinumbrite Lajali ja van Schalkwyki ning teiste numbrite Mölderi ja Dippenaari vahelised duellid.

Eesti võistkonna kapten Vladimir Ivanov kommenteeris esimese päeva mängude järjekorda. "Väga suurt vahet siin vast ei ole, võib-olla esimest mängu on meil natuke lihtsam mängida, sest on veidi jahedam. Vastaste mängu kohapeal ei ole saanud eriti jälgida, kuid keeruliste olude tõttu väga kvaliteetset tennist oodata ei oska, samas arvan, et meil on ikkagi head võimalused," ütles Ivanov.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

14:51

Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

05.02

Eesti valmistub Aafrikas Davise karikamänguks, aga väljak pole mängukõlblik

02.02

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

01.02

Elizaveta Anikina kaotas U-14 tippturniiri finaali kahelt matšpallilt

01.02

Djokovic Alcarazile: jõuame järgmise kümne aasta jooksul veel palju mängida

01.02

Finaali kaotanud Glinka seekord veel Eesti esireketiks ei tõusnud

01.02

Alcarazist sai noorim kõik slämmiturniirid võitnud mees

31.01

Anikina pääses mainekal noorteturniiril finaali

31.01

Glinka päästis viis matšpalli ja jõudis Challengeril finaali

31.01

Malõgina võitis Birminghamis karjääri tähtsaima karika

31.01

Rõbakina teenis magusa revanšiga karjääri teise slämmivõidu

31.01

Sel aastal jõud ühendanud mehed said kiirelt slämmivõitu tähistada

30.01

Malõgina hakkab Birminghamis mängima senise karjääri tähtsaima tiitli nimel

30.01

Raskest seisust välja tulnud Glinka pääses Portugalis poolfinaali

30.01

Igihaljas Djokovic sai poolfinaalis hakkama pea võimatuna tundunud ülesandega

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

16:15

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

15:43

Võrkpalli Balti liigas tõmmatakse põhiturniirile joon alla

15:18

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

14:51

Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

14:14

Kanada hokikoondis pidi tegema koosseisus kaks muudatust

13:29

Marten Liiv võtab ilmselt ette ka 2030. aasta taliolümpia

12:33

WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

11:51

Tuisk alustas AÜE velotuuri 16. kohaga

11:17

TÄNA OTSE | Milano Cortina taliolümpiamängud avatakse uhke avatseremooniaga

10:45

Tiitlikaitsja Prantsusmaa jooksis avamängus Iirimaast üle

10:14

Euroliiga liider pääses Pariisist napi võiduga

09:41

Levadia hankis Sloveeniast keskkaitsja

08:37

Lakers lõpetas 76ersi võiduseeria, aga Doncic lahkus longates

08:08

Robert Virves alustab hooaega Keenias

06:45

Saalijalgpallis ollakse Euroopa ja Aasia meistrivõistlustel medalimängude ootel

05.02

Vagul pärast treeningut: nüüd mulle meeldib siit hüpata, suvel ei saanud seda öelda

05.02

Maire Arm: siin on palju asju, mida vaatan suurte silmadega Uuendatud

05.02

Lill: kui nii mängime, võime võita igaüht

loetumad

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

05.02

FOTOD | Heida pilk Milano olümpiakülla

11:17

TÄNA OTSE | Milano Cortina taliolümpiamängud avatakse uhke avatseremooniaga

05.02

Karis olümpiapaigas: kahjuks ei saa väga kauaks jääda, töö ootab ikkagi Eestis

12:33

WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

05.02

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

08:37

Lakers lõpetas 76ersi võiduseeria, aga Doncic lahkus longates

05.02

Soome hokikoondis haigestus kõhugrippi, mäng Kanadaga lükati edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo