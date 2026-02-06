Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

Laupäeval kell 10.00 kohtuvad meie esireket Mark Lajal (ATP 158.) ja vastaste teine number Stein Dippenaar ning samal päeval lähevad teises üksikmängus omavahel vastamisi Markus Mölder (ATP 1164.) ja vastaste esinumber Codie Shalk van Schalkwyk. Namiibia mängijatel ATP üksikmängu edetabelikohta ei ole.

Pühapäevases paarismängus astuvad Eesti eest väljakule Lajal ja Johannes Seeman ning Namiibia eest van Schalkwyk ja Dippenaar. Sellele matšile järgnevad riikide üksikmängu esinumbrite Lajali ja van Schalkwyki ning teiste numbrite Mölderi ja Dippenaari vahelised duellid.

Eesti võistkonna kapten Vladimir Ivanov kommenteeris esimese päeva mängude järjekorda. "Väga suurt vahet siin vast ei ole, võib-olla esimest mängu on meil natuke lihtsam mängida, sest on veidi jahedam. Vastaste mängu kohapeal ei ole saanud eriti jälgida, kuid keeruliste olude tõttu väga kvaliteetset tennist oodata ei oska, samas arvan, et meil on ikkagi head võimalused," ütles Ivanov.