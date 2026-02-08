Eesti tennisemeeskond teenis Namiibia üle kindla võidu

Esimesel võistluspäeval kaks matši võitnud Eesti koondis alustas ka pühapäeval võidukalt, kui Mark Lajal ja Johannes Seeman saavutasid võidu Namiibia paari Codie Schalk van Schalkwyki ja Steyn Dippenaari üle tulemusega 6:3, 6:4.

Esimeses setis õnnestus Lajalil ja Seemanil murda vastaste serv seisul 4:3 ja seejärel oma pallingut hoida. Teises setis oli Eesti paaril pidevalt võimalusi, aga murre tuli lõpuks seisul 4:4. Esimeselt servilt võitis Eesti 86 ja teiselt servilt 89 protesnti punktidest, kusjuures ainsad kaks punkti kaotati topeltvigadega.

Eestlased domineerisid oma servil, seejuures võitsid Lajal ja Seeman teises setis kõik viis pallingugeimi nulliga. "Oli väga positiivne mäng," ütles Lajal. "Tegime peaaegu kõike hästi – servisime, tõrjusime ja mängisime ka tagajoonelt hästi. Mängus ei olnud ühtki hetke, kus oleks tekkinud kahtlusi, et me ei võidaks."

Neljandaks mänguks läks üldvõidu juba kindlustanud Eesti eest väljakule koondise debütant Sten Hiiesalu, kellele astus vastu Namiibia noor täht, 17-aastane Ruben Yssel. Vaid 45 minutit kestnud mängu võitis Hiiesalu tulemusega 6:2, 6:3, seega neli-null Eestile.

"Mängu algus oli natuke närviline. Siin on tingimused ka keerulised, et kui natuke kahtlema jääd, on viga lihtne tulema. Aga servisin üsna hästi, sain sealt lihtsaid punkte ning selle pealt oli hea edasi mängida. Emotsioon debüüdist on väga hea, tiimis kõik toetavad üksteist ja korraldus oli ka hea," sõnas Hiiesalu.

Järjekordselt pääses Eesti esimese grupi üleminekumängule, mis toimub septembris. Vastane ja toimumiskoht selguvad mõne nädala pärast.