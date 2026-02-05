Eesti valmistub Aafrikas Davise karikamänguks, aga väljak pole mängukõlblik

Kõige tähtsam asjaolu: peaväljakuks planeeritud plats ei ole mängukõlblik. "Seal on reaalselt praod sees, joontest värv lahti ning lisaks erinevates kohtades lohud ja muhud," vahendab Tennisnet.ee koos meeskonnaga Namiibia pealinna Windhoeki sõitnud Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hindi sõnu.

"Nad parandavad väljakut, püüavad praod kinni saada ja ilmselt katavad uuesti värviga. Kuidas see neil õnnestub, on raske arvata. Keskuses on kokku kümme väljakut ja teised on natuke paremas korras, seega treenida oleme saanud," lisas Hint.

Tema sõnul on väljakute seisukorrast räägitud juba ka peakohtunikuga. "See teema on läbi võetud, ta oli sada protsenti meiega nõus, et sellistel väljakutel mängida ei saa. Mis otsuse ta vastu võtab, sõltub sellest, kui hästi suudavad korraldajad väljakut parandada. Aga ma ei usu, et kohtumine ära jääb, mingi variant ikka leitakse," sõnas Hint.