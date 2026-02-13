Eesti tennisemeeskonda ootab taas ees pikk lend

Eesti tennisemeeskond on Davise karikasarjas pidevalt kohtunud eksootiliste vastastega ja erand polnud ka neljapäevane loos, kui vastaseks tuli Uruguay. Mäng peetakse teist korda järjest võõrsil.

Ilmselt on Lõuna-Ameerika riigi tuntuim tennisist Pablo Cuevas, kirjutab Tennisnet.ee. Praegu 39-aastane mees profiturniiridel enam ei mängi ja töötab treenerina. Ta on võitnud kuus ATP turniiri ja tema parim edetabelikoht, 19., pärineb 2016. aasta augustist.

Enne Cuevast võitis Marcelo Filippini viis ATP turniiri ja edetabelis olnud parimal nädalal 30. (august 1990). Praeguseks 58-aastane Filippini on mänginud ka Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis (1999).

Praegu aga tundub, et Uruguay oli Eesti jaoks soodne loos, sest Lõuna-Ameerika riigi parim mängija Franco Roncadelli asub 341. kohal. Kaks 20-aastast tennisisti Joaquin Aquilar Cardozo ja Federico Aquilar Cardozo asuvad vastavalt 582. ja 1072. kohal.

Seega on Eesti, kellel praegu kaks meest TOP200 sees, paberil favoriit, aga küllap valivad vastased saviliivaväljaku, kus Mark Lajal ja Daniil Glinka pole nii tugevad kui kõvakattel. Matš peaks toimuma septembri kolmandal nädalavahetusel ehk üks nädal pärast US Openi lõppu.