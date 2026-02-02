Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

25-aastane Glinka on alates 20. jaanuarist mänginud kahel turniiril Portugalis Oeirases ning jõudis esimesel poolfinaali ja mängis teisel turniiril ka finaalis, kuid pidi pühapäeval Luksemburgi tennisist Chris Rodeschi paremust tunnistama.

Glinka tegi esmaspäeval avaldatud ATP maailma edetabelis 33-kohalise tõusu ning maandus 167. real. Eesti esireket Mark Lajal pole sel hooajal veel hoogu leidnud ja langes viie koha võrra, maailma 158. reketiks. Oleks Glinka pühapäevases finaalis võidu saavutanud, oleks Eesti esireket ka vahetunud.

Kristjan Tamm jätkab edetabeli 946. real, Markus Mölder 1164. real ning Oliver Ojakäär 1528. positsioonil.

Maailma esireketina jätkab Austraalia lahtistel ajaloolise võidu teeninud Carlos Alcaraz, teisel positsioonil on Jannik Sinner. Esikolmikus sündis siiski üks muudatus, poolfinaalis Sinneri alistanud Novak Djokovic möödus Alexander Zverevist. Esikümnesse mahuvad veel Lorenzo Musetti, Alex De Minaur, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton ja Alexander Bublik.

Elena Malõgina kerkis WTA edetabelis 20 koha võrra ja jätkab 410. positsioonil, aga ees ootab veelgi suurem tõus, sest Eesti naiste esireket teenis Birminghamis toimunud W35 kategooria ITF-i turniiril karjääri kaalukaima võidu. Ta jõudis seal ka paarismänguturniiril poolfinaali ja kerkis värskeimas paarismängu edetabelis 328. reale, aga seal on samuti märkimisväärne tõus veel tulemas.

Edetabeli tipus figureerib jätkuvalt valgevenelanna Arina Sabalenka, teiseks reketiks on poolatar Iga Swiatek, esikolmikusse kerkis Austraalia lahtistel võidutsenud Kasahstani esindaja Jelena Rõbakina. Neile järgnevad ameeriklannad Amanda Anisimova, kolmandalt kohalt langenud Coco Gauff ja Jessica Pegula. Esikümnesse mahuvad veel Mirra Andrejeva, Jasmine Paolini, Belinda Bencic ja Elina Svitolina.

Naiste üksikmängu edetabelisse teised eestlannad ei mahu, aga Ingrid Neel on paarismängu edetabelis 821. real, Andrea Roots 1054. real ja Laura Rahnel 1326. real.