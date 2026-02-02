X!

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Kahel järjestikusel ATP Challenger turniiril vähemalt poolfinaali jõudnud Eesti tennisist Daniil Glinka kerkis maailma edetabelis lausa 33 koha võrra ja jätkab Eesti esireketist Mark Lajalist vaid üheksa rida allpool.

25-aastane Glinka on alates 20. jaanuarist mänginud kahel turniiril Portugalis Oeirases ning jõudis esimesel poolfinaali ja mängis teisel turniiril ka finaalis, kuid pidi pühapäeval Luksemburgi tennisist Chris Rodeschi paremust tunnistama.

Glinka tegi esmaspäeval avaldatud ATP maailma edetabelis 33-kohalise tõusu ning maandus 167. real. Eesti esireket Mark Lajal pole sel hooajal veel hoogu leidnud ja langes viie koha võrra, maailma 158. reketiks. Oleks Glinka pühapäevases finaalis võidu saavutanud, oleks Eesti esireket ka vahetunud.

Kristjan Tamm jätkab edetabeli 946. real, Markus Mölder 1164. real ning Oliver Ojakäär 1528. positsioonil.

Maailma esireketina jätkab Austraalia lahtistel ajaloolise võidu teeninud Carlos Alcaraz, teisel positsioonil on Jannik Sinner. Esikolmikus sündis siiski üks muudatus, poolfinaalis Sinneri alistanud Novak Djokovic möödus Alexander Zverevist. Esikümnesse mahuvad veel Lorenzo Musetti, Alex De Minaur, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton ja Alexander Bublik.

Elena Malõgina kerkis WTA edetabelis 20 koha võrra ja jätkab 410. positsioonil, aga ees ootab veelgi suurem tõus, sest Eesti naiste esireket teenis Birminghamis toimunud W35 kategooria ITF-i turniiril karjääri kaalukaima võidu. Ta jõudis seal ka paarismänguturniiril poolfinaali ja kerkis värskeimas paarismängu edetabelis 328. reale, aga seal on samuti märkimisväärne tõus veel tulemas.

Edetabeli tipus figureerib jätkuvalt valgevenelanna Arina Sabalenka, teiseks reketiks on poolatar Iga Swiatek, esikolmikusse kerkis Austraalia lahtistel võidutsenud Kasahstani esindaja Jelena Rõbakina. Neile järgnevad ameeriklannad Amanda Anisimova, kolmandalt kohalt langenud Coco Gauff ja Jessica Pegula. Esikümnesse mahuvad veel Mirra Andrejeva, Jasmine Paolini, Belinda Bencic ja Elina Svitolina.

Naiste üksikmängu edetabelisse teised eestlannad ei mahu, aga Ingrid Neel on paarismängu edetabelis 821. real, Andrea Roots 1054. real ja Laura Rahnel 1326. real.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

14:53

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

01.02

Elizaveta Anikina kaotas U-14 tippturniiri finaali kahelt matšpallilt

01.02

Djokovic Alcarazile: jõuame järgmise kümne aasta jooksul veel palju mängida

01.02

Finaali kaotanud Glinka seekord veel Eesti esireketiks ei tõusnud

01.02

Alcarazist sai noorim kõik slämmiturniirid võitnud mees

31.01

Anikina pääses mainekal noorteturniiril finaali

31.01

Glinka päästis viis matšpalli ja jõudis Challengeril finaali

31.01

Malõgina võitis Birminghamis karjääri tähtsaima karika

31.01

Rõbakina teenis magusa revanšiga karjääri teise slämmivõidu

31.01

Sel aastal jõud ühendanud mehed said kiirelt slämmivõitu tähistada

30.01

Malõgina hakkab Birminghamis mängima senise karjääri tähtsaima tiitli nimel

30.01

Raskest seisust välja tulnud Glinka pääses Portugalis poolfinaali

30.01

Igihaljas Djokovic sai poolfinaalis hakkama pea võimatuna tundunud ülesandega

30.01

Tallinnas algas rahvusvaheline juunioride tenniseturniir Winter Cup

30.01

Alcaraz lülitas eepilise lahingu järel Zverevi konkurentsist välja

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:05

Positiivse dopinguproovi andnud laskesuusataja jääb olümpialt eemale

16:44

VIDEO | Väravavahtide kaklus algatas Tampa Bay Lightningu tagasituleku

16:16

Eesti kettalennutajad kaitsesid edukalt EM-tiitlit

15:57

Flora mehed ja naised näitasid Läti klubidele koha kätte

15:28

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

14:53

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

14:21

Laura Lizette Sander sõitis end hooaja avavõistlusel 15 parema sekka

13:44

Hocker jättis Kerri New Yorgis lõpusirgel seljataha

13:10

Rooba sõlmis koduklubiga aastase lepingupikenduse

12:41

FOTOD | Sputnik võitis pingelise Kohtla-Järve derbi viimastel minutitel

12:07

Uuring: väsimus ja ajapuudus pidurdavad eestlase liikumise regulaarsust

11:32

Käit ja Thun võtsid järgmise vägeva skalbi

10:56

Vaher ja Enok näitasid Lapimaal head kiirust, Evans sai kindla võidu

10:21

Pistons teenis rekordilise võidu, Thunder alistas võõrsil Nuggetsi

09:49

Audentese SG kerkis Balti liiga viimase mänguga viiendaks

09:13

Hermet viskas Euroliiga klubile 18 punkti, Raieste tiim alistas Barcelona

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

08:05

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

01.02

FOTOD | Kurlingupaar saadeti OM-ile uue õnnetoova maskotiga Uuendatud

01.02

VIDEO | Tutvustame olümpiapaiku ja Eesti koondist

loetumad

01.02

Alcarazist sai noorim kõik slämmiturniirid võitnud mees

01.02

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse Uuendatud

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

01.02

Djokovic Alcarazile: jõuame järgmise kümne aasta jooksul veel palju mängida

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

01.02

Eesti teatemeeskond jõudis laskesuusatamise EM-il finišisse Uuendatud

01.02

Shaunae Miller-Uibo jooksis kõigi aegade üheksanda tulemuse

01.02

Valijeva naasis võistlustulle neljakordse hüppega

01.02

Taani käsipalli ülevõim sai jätku ka kodusel EM-turniiril

01.02

Man City mängis Londonis kaheväravalise edu maha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo