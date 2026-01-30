Raskest seisust välja tulnud Glinka pääses Portugalis poolfinaali

Kaks aastat tagasi maailma edetabelis 131. kohal olnud hispaanlane mängis avasetis alla oma taseme, kui tegi seitsme äralöögi kõrval 13 lihtviga ning võitis 48-protsendilise esimese servi juures teiselt servilt ainult veerandi punktidest. Glinka kasutas neljast murdepallist ära kolm.

Teises setis rollid vahetusid ja Llamas Ruiz võitis esimeselt servilt 81 protsenti punktidest, Glinka tegi neli äralööki ja 13 lihtviga. Otsustavas setis tõrjus Eesti teine reket pikale veninud teises geimis kolm murdepalli, aga kaotas ikkagi servi ning jäi 0:3 ja 1:4 kaotusseisu.

Seitsmendas geimis suutis Glinka kolmandal katsel vastu murda ja viis seti kiiresse lõppmängu, kus hispaanlane sooritas kaks minimurret ja läks 5:3 juhtima. Glinka tuli sellestki olukorrast välja, kui võitis mängu viimased neli punkti ja võitis kahe tunni ja 24 minutiga.

Kogu kohtumise jooksul oli Glinka esimese servi õnnestumise protsent 60, esimeselt servilt võitis ta 68 ja teiselt 44 protsenti mängitud punktidest. Vastase üheksast murdepallist õnnestus tal tõrjuda viis, 26 äralöögi kõrval läksid statistikasse 44 lihtviga.

Poolfinaalis on Glinka vastaseks kohalik mees Frederico Ferreira Silva (ATP 265.), kes oli üle venelasest Ivan Gahhovist (ATP 263.). 2021. aastal jõudis nüüdseks 30-aastane portugallane Austraalia lahtistel põhiturniirile. Jooksvas maailma edetabelis on Glinka juba 183. kohal, Eesti esireketi Mark Lajalini on sealt kerkida veel 25 kohta.