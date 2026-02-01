X!

Finaali kaotanud Glinka seekord veel Eesti esireketiks ei tõusnud

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 200.) kaotas Portugalis Oeirases toimunud Challenger 75 taseme turniiri finaalis Luksemburgi tennisistile Chris Rodeschile (ATP 209.) 3:6, 5:7.

Poolfinaalis üliraskest seisust välja tulnud Glinka murdis kohe finaali avageimis, ent ei suutnud siis kahel korral järjest oma servi hoida. Seisul 2:4 jäid Eesti teisel reketil kasutamata kaks murdepalli.

Teises setis tõrjus Glinka kolmes servigeimis vastase murdepalli, Rodesch vormistas seisul 5:5 lõpuks ühe võimaluse ära ning tuli siis viimaseks jäänud geimis ise välja 15:40 kaotusseisust. Rodesch võitis mängu jooksul kokku 82 punkti, millest pooled olid Glinka lihtvead.

14 äralööki sooritanud Eesti teine reket võitis oma esimeselt servilt 65 protsenti punktidest, 11 vastase murdepallist tõrjus ta kaheksa. Pühapäevane finaal kestis kokku tund ja 48 minutit.

Esmaspäeval avaldatavas uues maailma edetabelis tõuseb Glinka 167. kohale, tema senine karjääri parim tabelikoht oli 191. Oeirase turniiri võidu korral oleks Glinka läinud mööda ka praegu 158. kohal olevast Eesti esireketist Mark Lajalist.

Glinka pühapäevane vastane teeb tabelis aga väga võimsa tõusu: Luksemburgi esireket võidutses Oeirases ka eelmisel nädalal mängitud turniiril ning kuna Austraalia lahtiste tõttu vahepeal edetabelit ei uuendatud, kerkib ta hoobilt lausa 72 kohta tabeli 137. reale. Tema senine karjääri parim koht oli 150.

Toimetaja: Anders Nõmm

