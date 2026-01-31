Glinka päästis viis matšpalli ja jõudis Challengeril finaali

Glinka alistas nelja parema seas kodupubliku ees mänginud Frederico Ferreira Silva (ATP 265.) kaks ja pool tundi kestnud mängu järel 4:6, 7:5, 6:4.

Esimeses setis jäi Glinka 1:4 kaotusseisu, võitles seejärel välja 4:4 viigi, aga kaotas ikkagi seti. Teises seti alguses vahetasid mehed kordamööda murdeid, kuid Glinka kallutas lõpu enda kasuks, kui päästis üheksandas ja kümnendas geimis kokku viis matšpalli ja murdis seejärel 11. geimis vastase pallingu. Otsustavas kolmandas setis ei seisnud Glinka ise silmitsi ühegi murdepalliga ning ta sooritas oma ainsa murde kolmandas geimis.

Glinka jõudis oma karjääris kolmandat korda Challenger 75 turniiril finaali. Tema seni ainus tiitel pärineb eelmise aasta novembrist Kanadas Drummondville'is toimunud turniirilt.

Pühapäevases finaalis läheb Glinka vastamisi kas Luksemburgi esindaja Chris Roderschiga (ATP 209.) või kanadalase Alexis Galarneau'ga (ATP 214.). Kui Glinka teenib Oeirases turniirivõidu, siis kerkib ta järgmises maailma edetabelis Eesti esireketiks.