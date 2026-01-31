Malõgina võitis Birminghamis karjääri tähtsaima karika

Eesti naiste esireket Elena Malõgina teenis oma karjääri tähtsaima turniirivõidu, kui alistas Birminghamis toimunud ITF-i W35 kategooria turniiri finaalis esinumbri Noma Noha Akugue.

25-aastane Malõgina (WTA 430.) ja temast kolm aastat noorem Noha Akugue (WTA 271.) alustasid nelja järjestikuse murdega, misjärel mängiti tasavägiselt kuni seisuni 4:4, mil Eesti esireket taas murdis ja järgmises geimis võidu vormistas.

Teises setis läks sakslanna juhtima 2:0 ja 3:1, aga Malõgina vastas nelja järjestikuse geimivõiduga ning teenis siis 6:4 setivõiduga oma hooaja esimese turniirivõidu.

Eesti esireketi jaoks oli see karjääri esimene tiitel W35 kategooria turniirilt, varasemalt on ta võidutsenud kolmel W15 turniiril: kaks võitu 2019. aastal ja üks võit 2021. aastal. Paarismängus on Malõgina võitnud 13 turniiri, alles kaks nädalat tagasi võitis ta koos Alicia Dudeneyga Manchesteris toimunud W50 kategooria turniiri.

Birminghamis jõudis ta paarismängus koos slovakitar Katarina Kuzmovaga poolfinaali.