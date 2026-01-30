Malõgina hakkab Birminghamis mängima senise karjääri tähtsaima tiitli nimel

Esimese seti seisul 1:1 läks itaallanna oma servil 40:0 ette, aga Malõgina võitis siis üheksa punkti järjest – murde pluss oma servi nulliga, vahendab Tennisnet.ee. Ta võitis veel ühe tõrjegeimi, aga seejärel läks paremus Pacele, kes viigistas 4:4 ja juhtis oma servil jälle 40:0. Seti jooksul teist korda tuli Malõgina sellisest seisust välja ja võitis esimese seti.

Teises setis läks Malõgina murdega ette 2:1 ja seekord enam murrangut ei tulnud. Eesti esireket hoidis servi veenvalt ja murdis uuesti seisul 5:3, kui tal oli veel varu oma pallingu näol.

Finaalis kohtub Malõgina esimesena asetatud Saksamaa tennisisti Noma Noha Akuguega (WTA 271.), kes kaks ja pool aastat tagasi oli parimana maailma edetabeli 142. reket. Akuguel seisab veel reedel ees paarismängu finaal. 22-aastane Akugue on karjääri jooksul võitnud kolm ITF-i tiitlit, nende hulgas W75 ja W50 turniiri.

Ka Malõginal on kolm tiitlit, aga seda W15 turniiridelt ja viimati 2021. aastal. Oma viimased neli finaali on Malõgina kaotanud, kusjuures mullu kahel W15 turniiril dramaatiliselt seisudega 6:2, 6:7, 6:7 ja 6:3, 6:7, 5:7.