Malõgina sai juunioride esireketilt veenva revanši

Maailma edetabelis 430. real asetsev Malõgina läks avasetis juhtima 4:1 ja kuigi britt jõudis geimi kaugusele, vormistas Malõgina 6:3 võidu. Teises setis läks Eesti esireket juhtima 3:0 ning enam vastast mängu ei lubanud, realiseerides pooleteise tunniga 6:3, 6:2 võidu ja koha poolfinaalis.

Malõgina mängis oma servil laitmatult. Ta kaotas vaid ühe pallingugeimi, lõi neli ässa ja sai esimest servi sisse 71,4-protsendilise eduga. Ainsa servigeimi kaotas Malõgina esimeses setis seisult 4:1, kui oli juba kahe murdega ees. Tänu heale servile ei tekkinud Klugmanil mingit lootust murda ja viimases geimis murdis Malõgina ise juba viiendat puhku noore briti pallingu, vahendab Tennisnet.ee.

WTA edetabelis 633. real oleva Klugmani edetabelikoht on petlik. Mullu mängis ta palju juunioride turniire ja kerkis ka noorte maailma esireketiks. Malõgina edu on seda hinnatavam, et 2023. aasta oktoobris oli ta tollal 14-aastasele Klugmanile kaotanud 0:6, 2:6.

Malõgina vastane poolfinaalis selgub neljapäeva õhtupoolikul, lisaks mängib Eesti esireket õhtul veel koos slovakitar Katarina Kuzmovaga paarismänguturniiri poolfinaalis.