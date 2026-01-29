X!

Malõgina sai juunioride esireketilt veenva revanši

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina teenis Birminghamis toimuva ITF-i W35 kategooria turniiril edasipääsu poolfinaali, alistades juunioride edetabeli esinumbri Hannah Klugmani kahes setis.

Maailma edetabelis 430. real asetsev Malõgina läks avasetis juhtima 4:1 ja kuigi britt jõudis geimi kaugusele, vormistas Malõgina 6:3 võidu. Teises setis läks Eesti esireket juhtima 3:0 ning enam vastast mängu ei lubanud, realiseerides pooleteise tunniga 6:3, 6:2 võidu ja koha poolfinaalis.

Malõgina mängis oma servil laitmatult. Ta kaotas vaid ühe pallingugeimi, lõi neli ässa ja sai esimest servi sisse 71,4-protsendilise eduga. Ainsa servigeimi kaotas Malõgina esimeses setis seisult 4:1, kui oli juba kahe murdega ees. Tänu heale servile ei tekkinud Klugmanil mingit lootust murda ja viimases geimis murdis Malõgina ise juba viiendat puhku noore briti pallingu, vahendab Tennisnet.ee.

WTA edetabelis 633. real oleva Klugmani edetabelikoht on petlik. Mullu mängis ta palju juunioride turniire ja kerkis ka noorte maailma esireketiks. Malõgina edu on seda hinnatavam, et 2023. aasta oktoobris oli ta tollal 14-aastasele Klugmanile kaotanud 0:6, 2:6.

Malõgina vastane poolfinaalis selgub neljapäeva õhtupoolikul, lisaks mängib Eesti esireket õhtul veel koos slovakitar Katarina Kuzmovaga paarismänguturniiri poolfinaalis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

16:12

Malõgina sai juunioride esireketilt veenva revanši

14:41

Rõbakinal avanes võimalus võtta revanš

12:20

Sabalenka pääses neljandat aastat järjest finaali

28.01

Lajal piirdus Prantsusmaal ühe mänguga

28.01

Glinka võitis kunagist maailma tipp-50 mängijat

28.01

Eesti tennisemeeskond sõidab Namiibiasse ilma Glinka, Ojakääru ja Tammeta

28.01

Malõgina pääses Birminghamis veerandfinaali

28.01

Musetti vigastus aitas kaks setti kaotanud Djokovici edasi: olin juba koduteel Uuendatud

28.01

Rõbakina võimas serv jättis Swiatekile Austraalias taas tühjad pihud

27.01

Glinka alistas endise esisaja mängija

27.01

Esireket Anikina teenis edasipääsu, Malõgina väärt võidu

27.01

Sabalenka ja Svitolina lõpetasid ameeriklannade teekonna kindla võiduga

26.01

Anikina on maailma tugevaimal U-14 tenniseturniiril esimesena asetatud

26.01

Sinner marssis kindlalt veerandfinaali, Djokovic sai puhkepäeva

26.01

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:23

Adler viskas oma kooli eest pea pooled punktid, Kriisa tundis võidurõõmu

16:49

Tallinna lauluväljakul avati kunstlumest suusaring

16:12

Malõgina sai juunioride esireketilt veenva revanši

15:40

"100 suusatundi" tõi kokku 1500 osalejat ja avas üle Eesti 700 km terviseradu

15:14

Colorado Avalanche'i hoog on raugenud

14:41

Rõbakinal avanes võimalus võtta revanš

14:06

Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

13:51

Uku Jürjendal pidas maha ühistreeningu Tyson Furyga

13:12

Eesti Lipu Selts andis olümpiakoondisele üle traditsioonilise kingituse

12:36

Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

12:20

Sabalenka pääses neljandat aastat järjest finaali

11:30

TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

10:49

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

10:05

Cavaliers rikkus LeBroni kojutuleku

09:43

Serviti alistas liidrite heitluses Mistra

09:08

Drelli klubi jätkab Meistrite liigas veatult

08:34

Arsenal läbis Meistrite liiga alagrupiturniiri täiseduga

08:03

Tartu Bigbank langes Challenge Cupil konkurentsist välja

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

28.01

Tormis Laine tegi esimesel laskumisel vea ja katkestas

loetumad

28.01

Laskesuusatamise EM-i esimene kuldmedal läks Prantsusmaale, Udam 50. Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

12:36

Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

28.01

Tartu sai Lätis järjekordse võidu, Kalev/Cramo viskas üle saja punkti Uuendatud

28.01

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam Uuendatud

28.01

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp toob kooliõpilased Otepääle

27.01

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

28.01

Glinka võitis kunagist maailma tipp-50 mängijat

14:06

Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo