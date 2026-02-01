X!

Alcarazist sai noorim kõik slämmiturniirid võitnud mees

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Maailma esireket Carlos Alcaraz alistas Melbourne'is Austraalia lahtiste finaalis kümnekordse võitja Novak Djokovici 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 ning temast sai noorim karjääri suure slämmi sooritanud ehk kõik neli slämmiturniiri võitnud mees.

22-aastane Hispaania tennisetäht oli ülejäänud kolmel slämmiturniiril vähemalt korra triumfeerinud 2024. aasta juuniks, Austraalia lahtistel oli siiani tema parimaks saavutuseks aga veerandfinaal. Tänavu sai Alcaraz vaimsest tõkkest üle, ent finaalis ootas teda siiski turniiri kümnekordne võitja Novak Djokovic, kes alistas Alcarazi mullu veerandfinaalis.

Poolfinaalis suurepärase esituse pakkunud ning viies setis tiitlikaitsja Jannik Sinneri alistanud Djokovic jätkas Melbourne'is sealt, kus ta reedel pooleli jäi: agressiivse mänguga võitis Serbia tenniselegend 34 minutit kestnud avasetis oma servil 18 punktist 16 ning kaheksast Alcarazi teisel servil mängitud punktist seitse. Djokovic murdis neljandas ning kaheksandas geimis, kus lubas noorel vastasel võita vaid ühe punkti.

Teises setis rollid aga vahetusid, kui Djokovici tase langes kõvasti ning ta tegi kolme äralöögi kõrval 11 lihtviga. Nüüd oli Alcaraz see, kes loovutas oma servil 21 punktist ainult neli; hispaanlane murdis kolmandas ja seitsmendas geimis ning tõrjus Djokovici ainsa murdepalli.

Kolmandas setis pakkusid mehed Melbourne'i publikule paar ilusat pallivahetust, aga Djokovicil enam murdevõimalusi ei avanenud. Endine esireket päästis üheksandas geimis ise neli settpalli, ent viienda vormistas ka viiendas geimis murdnud hispaanlane ära.

Viimaseks jäänud neljandas setis päästis Djokovic teises geimis taas kuus Alcarazi murdepalli, tuli siis seisul 3:4 oma servil välja 0:30 kaotusseisust, kuid enda murdepall jäi realiseerimata. Seisul 5:6 tegi serblane järjest kolm lihtviga ja nii võitis Alcaraz oma karjääri esimese Austraalia lahtiste üksikmängutiitli.

Profitennise ajastul on ainult kuus meest jõudnud karjääri suure slämmini ehk võitnud kõigil neljal slämmiturniiril meeste üksikmänguturniiri, Alcaraz sai 22-aastasena sellega hakkama noorimana. Rod Laver tegi seda amatöörina esmalt 24- ning seejärel ka 31-aastasena, Andre Agassi oli haruldase saavutuseni jõudes 29 nagu ka Djokovic, Roger Federer oli 28 ja Alcarazi kaasmaalane Rafael Nadal 24.

Kolm tundi ja neli minutit kestnud finaali jooksul võitis Alcaraz oma esimeselt servilt 77 protsenti mängitud punktidest (Djokovic 66 protsenti), realiseeris 16 murdepallist viis ja tõrjus ise kuuest neli. Hispaanlasele läksid kirja 36 äralööki ja 27 lihtviga, Djokovicile 32 äralööki ja 46 lihtviga.

Toimetaja: Anders Nõmm

