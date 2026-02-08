X!

Lajal ja Glinka mängivad Prantsusmaal esmakordselt üksteise vastu

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Tennise meeste maailma edetabelis 200 parema sekka kuuluvad Mark Lajal ja Daniil Glinka kohtuvad Lõuna-Prantsusmaal toimuva Pau Challenger 125 turniiri avaringis omavahel.

Eesti esireket, maailma edetabelis 158. kohal asuv Lajal oli sel nädalal ametis Namiibias, kus aitas Eesti tennisemeeskonnal Davise karikasarja maailmaliiga teise grupi üleminekumatšis võõrustajate üle teenida kindla neli-null võidu.

Aastat väga hästi alustanud Eesti teine reket Glinka (ATP 167.) pidi samal ajal võtma paarinädalase pausi, aga siiski on mõlemad esmaspäeval algavale Pau Challenger 125 turniirile üles antud ning loosi tahtel lähevad nad avaringis vastamisi. Ametlikult on see neile esimeseks omavaheliseks matšiks.

Pau turniiril ootab mängu võitjat teises ringis vastane paarist Clement Chedekh (ATP 202.) – Aleksandr Ševtšenko (ATP 87.). Kasahstani esindav venelane on turniiril teise asetusega ning jõudis tunamullu maailma edetabelis kõrgele 45. kohale. Tänavustel Austraalia lahtistel pääses ta teise ringi ja on viimase kahe ja poole aasta jooksul sama teinud veel neljal slämmiturniiril.

Toimetaja: Anders Nõmm

