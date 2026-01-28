Tormis Laine tegi esimesel laskumisel vea ja katkestas

Võistlused toimusid jäistes oludes ja 50. korda MK-etapile startinud eestlase sõnul oli rada sarnane päev varem toimunud suurslaalomile. "Olud olid taas kord jäised ja ülemises raja osas oli rohkelt auke," ütles ta.

"Rütmi saavutamiseks läks mul neli-viis tokki - seetõttu oli esimeses vaheajas kaotus suur. Teine sektor ja sealne suusatamine oli võrreldes Kitzbüheliga [eelmine etapp] palju rohkem tõelise suusatamise moodi."

Laine sõnul tegi ta järsu peale võites suure vea. "Kallutades end liialt sissepoole, pole suusk enam kandi peal, vaid sa jääd nurga alla, kus saabas puudutab maad. Nii kaob suusalt haarduvus ja suusk enam ei lõika. Ma käisingi korra puusa peal, kuid võitlesin end ruttu püsti ja püüdsin edasi sõita, aga kahjuks seal minu sõit lõppes."

Laine on sel hooajal startinud slaalomis kaheksa korda ja neist kuuel on tulnud esimeses sõidus katkestada. Ülejäänud kahel korral ta edasi teise sõitu ei kvalifitseerunud. Nüüd ootab ees aga paar suusatamisest vaba päeva.

"Püüan teha mõned jõusaalitreeningud, mis rohkete suusatreeningute tõttu on hetkeks pausil olnud," ütles Laine. "Seejärel ootab ees üks slaalomi- ja üks suurslaalomilaager, kust suundun edasi juba olümpiakülla."

Schladmingi slaalomis teenisid kaksikvõidu norralased Henrik Kristoffersen (1.53,80) ja Atle Lie McGrath (+0,34). Kolmas oli prantslane Clement Noel (+0,54), kes edestas samuti Norra juurtega Lucas Pinheiro Braathenit (Brasiilia; +1,53).