Lainel jäi suurslaalomis edasipääsust puudu vähem kui sekund

Tormis Laine Schladmingis.
Tormis Laine Schladmingis. Autor/allikas: Alexis Boichard/Agence Zoom
Austrias Schladmingis toimuval mäesuusatamise MK-etapil piirdus Tormis Laine suurslaalomis esimese laskumisega.

Laine läbis raja ajaga 1.11,93, mis andis 46 lõpetanu seas 36. koha. Edasipääsust 30 parema hulka ehk teise laskumisse jäi puudu 0,76 sekundit.

"Kuna olud olid äärmiselt jäised ning mitmed sportlased sõitsid välja, oli teise sõitu lihtne kvalifitseeruda – TOP30 piir läks kolme sekundi juurest. Puhast sõiduilu Austria fännid ei naudi: peab olema raske rada ja rasked olud. Mina ei ole aga nii jäisel rajal suurslaalomit ammu sõitnud ja enesekindlust on hetkel selgelt liiga vähe," tõdes Laine võistluse järel.

Ta lisas, et sõitu mõjutas ka väike vigastus. Nimelt väänas Laine esmaspäevasel treeningul hüppeliigest. "Väike asi, kuid jää peal annab see tunda. Ka materjali poole pealt ei olnud täna asjad paigas – lume peal ei olnud suusal haarduvust ja viimase soojendussõidu ajal tuli suusk alt ära – see võttis minult võistluse eel viimsegi enesekindluse. Minu sõit peegeldab tänast reaalsust. Teen aga kõik endast oleneva, et olukorda muuta."

Avalaskumise järel hoidis liidrikohta brasiillane Lucas Pinheiro Braathen, kes edestas 0,06 sekundiga šveitslast Loic Mellardi. Teisel laskumisel oli Meillard brasiillasest märksa kiirem ning võttis võidu koondtulemusega 2.14,38.

Pinheiro Braathen pidi leppima teise kohaga (+0,73), kolmas oli prantslane Alban Elezi Cannaferina (+0,90). MK-sarja liider šveitslane Marco Odermatt oli esimese laskumise järel seitsmes, kuid tõusis lõpuks neljandale kohale (+1,26).

Kolmapäeval sõidetakse Schladmingis slaalomit.

Toimetaja: Henrik Laever

