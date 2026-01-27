Glinka alistas endise esisaja mängija

Eelmisel nädalal samas paigas peetud Challenger 100 kategooria turniiril poolfinaali jõudnud Glinka alustas sellenädalast turniiri 6:2, 6:4 võiduga kunagise maailma 57. reketi Gastao Eliase (ATP 370.) üle. Kui esimene sett kulges täielikult Glinka dikteerimisel, siis teises setis pidi ta välja ronima 0:3 kaotusseisust.

Glinka servis poolteist tundi kestnud matši jooksul kuus ässa, võitis 74 protsenti esimeselt servilt mängitud punktidest (vastane 57), realiseeris kaheksast murdepallist neli ning tõrjus ise kahest murdevõimalusest ühe.

Teises ringis läheb Glinka vastamisi 38-aastase Kasahstani esindaja Mihhail Kukuškiniga, kes oli karjääri tipphetkel maailma 39. reket. Kukuškin sai eelmisel nädalal Oeirases enam kui kolm tundi kestnud lahingus jagu Mark Lajalist.

Lajal sel nädalal Oeirases ei mängi, vaid osaleb Prantsusmaal toimuval Challenger 125 taseme turniiril, kus läheb põhitabeli esimeses ringis kokku kvalifikatsioonist tuleva mängijaga.