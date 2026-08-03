Glinka alistas Egiptuse esireketi kolmes setis

Teise asetusega Glinka läks esimeses ringis vastamisi Egiptuse esireketi Fares Zakariaga (ATP 514.) ning teenis veidi üle kahe tunni kestnud kohtumises võidu numbritega 6:4, 3:6, 6:1.

Glinka murdis vastase pallingu esimeses setis ühel ja kolmandas setis kahel korral. Zakarial õnnestus kohe teise seti alguses üks murdepall realiseerida.

Teises ringis on Glinka vastaseks kas hispaanlane Alex Martinez (ATP 361.) või Iisraeli esindaja Amit Vales (ATP 679.).

Turniiril omab kõrgeimat asetust Bosnia ja Hertsegoviina tennisist, 34-aastane Damir Džumhur (ATP 104.), kes oli karjääri tipphetkel maailma edetabelis 23.