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Glinka alistas Egiptuse esireketi kolmes setis

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Tennisist Daniil Glinka (ATP 166.) alustas Poolas Grodzisk Mazowieckis toimuvat ATP Challenger 75 taseme turniiri kolmesetilise võiduga.

Teise asetusega Glinka läks esimeses ringis vastamisi Egiptuse esireketi Fares Zakariaga (ATP 514.) ning teenis veidi üle kahe tunni kestnud kohtumises võidu numbritega 6:4, 3:6, 6:1.

Glinka murdis vastase pallingu esimeses setis ühel ja kolmandas setis kahel korral. Zakarial õnnestus kohe teise seti alguses üks murdepall realiseerida.

Teises ringis on Glinka vastaseks kas hispaanlane Alex Martinez (ATP 361.) või Iisraeli esindaja Amit Vales (ATP 679.).

Turniiril omab kõrgeimat asetust Bosnia ja Hertsegoviina tennisist, 34-aastane Damir Džumhur (ATP 104.), kes oli karjääri tipphetkel maailma edetabelis 23.

Toimetaja: Henrik Laever

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