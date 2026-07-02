Glinka pidas USA-s kaks pikka matši

Põhitabeli avaringis sai ta jagu kaitstud reitinguga turniirile pääsenud ameeriklasest Aida Mayost (ATP 561.) pea kolm tundi kestnud kohtumises 7:6 (7:1), 2:6, 7:6 (7:5).

Teises ringis kulges mäng veelgi kauem ja Glinka kaotas austraallasele Edward Winterile (ATP 434.) 7:6 (8:6), 4:6, 4:6.

Otsustavas setis jäi Glinka kaks korda murdega taha ja suutis mõlemal korral seisu tasakaalustada. Kolmanda murdmise järel see aga enam ei õnnestunud.