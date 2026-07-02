Glinka pidas USA-s kaks pikka matši
Eesti tennisemängija Daniil Glinka (ATP 168.) teenis Ameerika Ühendriikides Carys toimuval ATP Challenger 75 taseme turniiril võidu ja kaotuse.
Põhitabeli avaringis sai ta jagu kaitstud reitinguga turniirile pääsenud ameeriklasest Aida Mayost (ATP 561.) pea kolm tundi kestnud kohtumises 7:6 (7:1), 2:6, 7:6 (7:5).
Teises ringis kulges mäng veelgi kauem ja Glinka kaotas austraallasele Edward Winterile (ATP 434.) 7:6 (8:6), 4:6, 4:6.
Otsustavas setis jäi Glinka kaks korda murdega taha ja suutis mõlemal korral seisu tasakaalustada. Kolmanda murdmise järel see aga enam ei õnnestunud.
Toimetaja: Siim Boikov