Glinka langes poolfinaalis välja

Glinka kohtus poolfinaalis ungarlase Zsombor Pirosiga (ATP 170.) ja kaotas tasavägiselt kulgenud avaseti 5:7. Teises setis murdis Glinka vastase pallingu kolmandas geimis ning võitis seti 6:4. Otsustav sett kujunes kõige ühepoolsemaks: Piros sai kahe murde toel 5:0 eduseisu ja jäi lõpuks peale numbritega 6:1.

Glinka servis seitse ässa Pirosi nelja vastu, aga tegi ühe topeltvea rohkem (5-4). Eestlase esimese servi õnnestumisprotsent oli 52 ja ta võitis 75 protsenti esimese servi punktidest. Vastase näitajad olid vastavalt 59 ja 75. Glinka teenis kokku neli murdepalli, millest kasutas ära kolm, Piros realiseeris 11 murdevõimalusest kuus.

Piros läheb pühapäevases finaalis vastamisi Luksemburgi esindaja Chris Rodeschiga (ATP 209.), kes sai teises poolfinaalis 7:6 (5), 7:6 (7) jagu kolmandana asetatud leedukast Vilius Gaubasest (ATP 129.).