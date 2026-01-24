X!

Glinka langes poolfinaalis välja

Tennis
Daniil Glinka.
Daniil Glinka. Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Eesti meeste teine reket Daniil Glinka (ATP 200.) langes Portugalis Oeirases toimuval ATP Challenger 100 kategooria turniiril poolfinaalis konkurentsist välja.

Glinka kohtus poolfinaalis ungarlase Zsombor Pirosiga (ATP 170.) ja kaotas tasavägiselt kulgenud avaseti 5:7. Teises setis murdis Glinka vastase pallingu kolmandas geimis ning võitis seti 6:4. Otsustav sett kujunes kõige ühepoolsemaks: Piros sai kahe murde toel 5:0 eduseisu ja jäi lõpuks peale numbritega 6:1.

Glinka servis seitse ässa Pirosi nelja vastu, aga tegi ühe topeltvea rohkem (5-4). Eestlase esimese servi õnnestumisprotsent oli 52 ja ta võitis 75 protsenti esimese servi punktidest. Vastase näitajad olid vastavalt 59 ja 75. Glinka teenis kokku neli murdepalli, millest kasutas ära kolm, Piros realiseeris 11 murdevõimalusest kuus.

Piros läheb pühapäevases finaalis vastamisi Luksemburgi esindaja Chris Rodeschiga (ATP 209.), kes sai teises poolfinaalis 7:6 (5), 7:6 (7) jagu kolmandana asetatud leedukast Vilius Gaubasest (ATP 129.).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

18:43

Glinka langes poolfinaalis välja

13:38

Favoriidid tagasid edasipääsu, Osaka astus kõrvale

13:11

Djokovic jõudis ajaloolise võiduga kaheksandikfinaali, edasi ka Sinner

23.01

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

23.01

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

23.01

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

23.01

Esireketid jätkasid Austraalia lahtistel settigi kaotamata

23.01

Malõgina langes mõlemas mänguliigis välja

22.01

Glinka sai Challengeril jagu kaheksanda asetusega vastasest

22.01

Sinner ja Swiatek tagasid edasipääsu

22.01

Tiitlikaitsja Keys ei vääratanud, aga Ostapenko küll

22.01

Djokovic jõudis Federeri rekordist ühe võidu kaugusele

21.01

De Minaur ja Zverev kaotasid seti, aga said edasi

21.01

Lajal kaotas enam kui kolmetunnise lahingu järel endisele 39. reketile

21.01

Esikümne naised näitasid Austraalia lahtistel võimu

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:28

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

21:07

Galerii: Saalijalgpallikoondis jäi väravaterohkes mängus napilt Norrale alla Uuendatud

20:49

Tiitlikaitsja Portugal alustas EM-i kindla võiduga

20:39

Alfa sõudevõistluse võitis võimsa tulemusega Kaarel Kiiver

20:12

Lennumäe maailmameistriks krooniti Domen Prevc

19:40

Kalev/Cramo hävitas kodus mänginud Coolbeti

18:43

Glinka langes poolfinaalis välja

18:02

Gomsi klassikasprindi võitsid Kläbo ja Svahn

17:26

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha Uuendatud

17:07

Liiv jõudis põhialal esikaheksasse

16:40

Franzoni läheb enne kodust olümpiat aina paremasse vormi

16:18

India velotuuri finaaletapp lõppes Räime jaoks õnnetult, Taaramäe avas hooaja

15:38

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

14:37

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega Uuendatud

14:10

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

13:38

Favoriidid tagasid edasipääsu, Osaka astus kõrvale

13:11

Djokovic jõudis ajaloolise võiduga kaheksandikfinaali, edasi ka Sinner

12:40

Paskotši tegi Belgia kõrgliigas taas skoori

11:21

Islandi käsipallurid said napi kaotuse, Rootsil täisedu

10:36

Indiana võitis mulluse finaalseeria korduse, Antetokounmpo sai viga

loetumad

15:38

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

17:26

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha Uuendatud

23.01

Tomingas jäi lühikesel tavadistantsil punktidest 22 sekundi kaugusele Uuendatud

23.01

Eesti iluuisutajad tegid Riias puhta töö

23.01

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

00:23

Euroliiga liider mängis teisel poolajal maha 27-punktilise eduseisu

14:37

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega Uuendatud

14:10

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

10:11

Kelly Sildaru tuli X-mängudel seitsmendaks Uuendatud

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo