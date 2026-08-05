Daniil Glinka jõudis Poolas veerandfinaali

Turniiril teisena asetatud Glinka (ATP 166.) sai teises ringis pea kaks ja pool tundi kestnud kohtumises 7:5, 1:6, 6:4 jagu Iisraeli tennisistist Amit Valesist (ATP 679.), kes pääses turniirile läbi kvalifikatsiooni. Seejuures alistas Vales valikvõistluste avaringis teise Eesti tennisisti Kristjan Tamme.

Avasetis pääses Glinka 3:0 juhtima, aga Vales sai murde tagasi ja viigistas seisu. Seisul 5:5 päästis Glinka enda pallingul kaks murdepalli ja murdis seejärel Valesi servi, võites seti kolmandal settpallil. Teises setis jäi Glinka 0:4 taha ja kaotas seti kindlalt 1:6. Otsustavas setis sai Glinka kohe avageimis murde kätte ja sellest piisas, et sett ja ühtlasi ka mäng võita.

Glinka servis 13 ässa ja tegi kuus topeltviga, Vales sai kirjas neli ässa ja viis topeltviga. Glinka realiseeris kaheksast murdevõimalusest kolm, Vales suutis 14 murdepallist ära kasutada neli. Mängitud punktidest võitis Glinka 95 ja Vales 93.

Veerandfinaalis läheb Glinka vastamisi bulgaarlase Aleksandr Donskiga (ATP 551.). Turniiri kvalifikatsioonist alustanud Donski alistas teises ringis 6:4, 7:6 (5) viiendana asetatud hispaanlase Alejandro Moro Canase (ATP 236.).