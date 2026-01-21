Lajal kaotas enam kui kolmetunnise lahingu järel endisele 39. reketile

Koguni tund ja 17 minutit kestnud avasetis kaotas Lajal endast 16 aastat vanema vastase vastu kuuendas geimis servi, murdis kohe ise vastu ja päästis seisul 6:5 kaks settpalli. Kiires lõppmängus võitis Lajal kahe minimurde toel viis punkti järjest.

Teises setis murdis endine maailma 39. reket Lajali kahes esimeses servigeimis ja sai murde kirja ka seitsmendas geimis, otsustavas setis läks Eesti esinumber 2:0 ette, aga kaotas siis oma servi nulliga. Otsustava murde sooritas Kukuškin seisul 5:5.

Pika karjääri jooksul kaks korda slämmiturniiri neljandas ringis mänginud Kukuškin, kes tähistas kuu aega tagasi 38. sünnipäeva, sai kolmapäeval 15 murdepalli, millest ta realiseeris kuus. Lajal sai üheksa ässa kõrval kirja kaheksa topeltviga ja võitis oma esimeselt servilt 68, aga teiselt vaid 33 protsenti mängitud punktidest. Kogu kohtumine kestis kolm tundi ja 16 minutit.