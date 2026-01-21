X!

Lajal kaotas enam kui kolmetunnise lahingu järel endisele 39. reketile

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Pierre Froger/CO’Met Orleans Open
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 153.) pidi Portugalis Oeirases toimuval Challenger 100 turniiril teises ringis tunnistama Kasahstani tennisisti Mihhail Kukuškini (ATP 262.) 6:7 (4), 6:2, 7:5 paremust.

Koguni tund ja 17 minutit kestnud avasetis kaotas Lajal endast 16 aastat vanema vastase vastu kuuendas geimis servi, murdis kohe ise vastu ja päästis seisul 6:5 kaks settpalli. Kiires lõppmängus võitis Lajal kahe minimurde toel viis punkti järjest.

Teises setis murdis endine maailma 39. reket Lajali kahes esimeses servigeimis ja sai murde kirja ka seitsmendas geimis, otsustavas setis läks Eesti esinumber 2:0 ette, aga kaotas siis oma servi nulliga. Otsustava murde sooritas Kukuškin seisul 5:5.

Pika karjääri jooksul kaks korda slämmiturniiri neljandas ringis mänginud Kukuškin, kes tähistas kuu aega tagasi 38. sünnipäeva, sai kolmapäeval 15 murdepalli, millest ta realiseeris kuus. Lajal sai üheksa ässa kõrval kirja kaheksa topeltviga ja võitis oma esimeselt servilt 68, aga teiselt vaid 33 protsenti mängitud punktidest. Kogu kohtumine kestis kolm tundi ja 16 minutit.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

20:35

De Minaur ja Zverev kaotasid seti, aga said edasi

18:33

Lajal kaotas enam kui kolmetunnise lahingu järel endisele 39. reketile

15:30

Esikümne naised näitasid Austraalia lahtistel võimu Uuendatud

10:17

Puuduolevat karikat jahtiv Alcaraz jätkas Austraalias kindlalt

20.01

Glinka pidi võidu nimel kõvasti vaeva nägema

20.01

Lajal alistas asetusega vastase vähem kui tunniga

20.01

Malõgina lükkas konkurentsist pea paarsada kohta kõrgemal asuva vastase

20.01

Tiitlikaitsja Keys pääses kohutava alguse järel edasi teise ringi

20.01

Sinner pääses avaringis oodatust lihtsamalt

20.01

Ingrid Neel piirdus Austraalia lahtistel avaringiga

19.01

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

19.01

Lajal pääses Portugali Challengeril põhitabelisse

19.01

Djokovic teenis Austraalia lahtistel sajanda võidu

19.01

Hiinlannal kolm korda murda lubanud Swiatek pääses avaringis ehmatusega

18.01

Lajal alustas Portugalis raske võiduga

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:35

De Minaur ja Zverev kaotasid seti, aga said edasi

19:53

Korvpallihullu Indiana jalgpallimeeskond tegi muinasjutulise ümbersünni

18:51

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

18:33

Lajal kaotas enam kui kolmetunnise lahingu järel endisele 39. reketile

17:37

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

16:58

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

16:17

Eesti ringrajatiim alustab nädalavahetusel Portugalis hooaega

15:54

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

15:30

Esikümne naised näitasid Austraalia lahtistel võimu Uuendatud

15:19

Crvena zvezda teenis Monacos magusa võidu

14:42

Guardiola: kõik läheb valesti

14:13

Jegers ja Varjun teenisid Portugalis esikümnekoha

13:37

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

13:03

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

11:52

Tarvas avab uue jalgpallihalli kaasahaarava turniiriga

10:57

Jalgpalliliidu erakorraline üldkogu jäi kvoorumi puudumisel ära

10:17

Puuduolevat karikat jahtiv Alcaraz jätkas Austraalias kindlalt

09:49

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

09:12

Nii Lakers kui Rockets väljusid 16-punktilisest kaotusseisust võidukalt

loetumad

20.01

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

10:57

Jalgpalliliidu erakorraline üldkogu jäi kvoorumi puudumisel ära

09:49

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

20.01

Vaaks viskas punktirekordi, aga mängule jäi veidi mõru maik

20.01

Manchester City sai Norra klubilt sugeda

18:51

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

09:12

Nii Lakers kui Rockets väljusid 16-punktilisest kaotusseisust võidukalt

20.01

Malõgina lükkas konkurentsist pea paarsada kohta kõrgemal asuva vastase

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo